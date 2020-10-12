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Чехия ужесточила карантин, премьер Бабиш допустил "локдаун"

В Чехии 9 октября зарегистрировали вспышку заражения коронавирусом – 8618 новых случаев. Правительство вынужденно вводит жесткий карантин, а премьер страны Андрей Бабиш не исключил "локдаун".

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В Чехии 9 октября зарегистрировали 8618 заболевших COVID-19.
В Чехии 9 октября зарегистрировали 8618 заболевших COVID-19.
Фото: EPA

В Чехии с понедельника, 12 октября, вступили в силу новые ограничения из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции. Новые правила будут действовать в стране две недели, сообщило Czech Radio 12 октября. 

Ввиду карантина закроют галереи, музеи и кинотеатры. Не разрешат проводить концерты и выставки. Вступил в силу запрет на проведение ярмарок, цирковых выступлений и варьете, конгрессов и симпозиумов.

Правительство Чехии на две недели отменит любительские и профессиональные спортивные мероприятия. Это касается также первой футбольной лиги и хоккейной высшей лиги, где раньше позволяли проводить матчи без зрителей. С 12 октября запрещены матчи и тренировки на закрытых спортивных площадках, занятия спортом на открытом воздухе разрешат максимум для 20 человек.

В стране изменят порядок посещения родственников в больницах, график работы в офисах, а часть школьников отправят на дистанционное обучение.

Государственные учреждения (загсы, муниципалитеты и др.) будут открыты лишь два дня в неделю на пять часов.

Для учащихся второй ступени начальной школы (с пятого по девятый класс) вводится комбинированная система обучения – классы разделят на две группы, они будут посещать занятия по очереди.

Религиозную сферу также ожидают ограничения. На похоронах, крестинах и мессах в закрытых помещениях разрешено присутствие до 10 человек (ранее количество участников составляло 100 человек).

В магазинах и в заведениях сферы услуг (салонах красоты, парикмахерских и др.) можно находиться группами максимум из двух человек и соблюдать дистанцию в два метра. Владельцев торговых центров обяжут отключать бесплатный wi-fi, чтобы в магазинах и ресторанных двориках не собирались школьники.

По информации чешского радио, премьер-министр страны Андрей Бабиш не исключил введение "локдауна" – массового закрытия образовательных, государственных и торгово-развлекательных учреждений из-за пандемии коронавируса.

В Чехии 9 октября зарегистрировали резкий скачок заражения коронавирусом – 8618 новых случаев. Это на 3 тыс. больше, чем днем ранее.

К утру 12 октября количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире достигло 37,4 млн. Жертвами COVID-19 стали 1,075 млн человек (накануне сообщалось о 1 071 388 погибших). Выздоровело от коронавирусной инфекции почти 26 млн заболевших. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

Теги: спорт, Чехия, религия, запрет, больница, карантин, школьники, инфекция, Андрей Бабиш, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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