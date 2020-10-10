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В Чехии зарегистрирован резкий скачок заболеваемости COVID-19

9 октября в Чехии было зарегистрировано 8618 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 3 тыс. больше, чем днем ранее.

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Власти Чехии не исключают введения жесткого локдауна
Власти Чехии не исключают введения жесткого локдауна
Фото: EPA

В Чехии зарегистрирован резкий скачок заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает České noviny.

Так, по данным минздрава страны, 9 октября было подтверждено 8618 новых случаев заражения. Это максимум с начала эпидемии и на 3 тыс. больше предыдущего рекорда, зафиксированного сутками ранее.

Всего в Чехии коронавирусом заразилось 109 374 человека, из которых 905 скончались, 53 173 пациента вылечились.

Как отмечает телеканал, сейчас в Чехии действует чрезвычайное положение из-за эпидемии. В стране ограничены или полностью запрещены массовые мероприятия в различных сферах. Премьер-министр Андрей Бабиш не исключил, что если эпидемическая ситуация ухудшится, в стране будет введен жесткий локдаун, как во время первой волны заболеваемости.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 10 октября в мире зафиксировали 36,88 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Общее количество жертв пандемии достигло 1,07 млн, выздоровело уже 25,66 млн человек.

Теги: Чехия, эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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