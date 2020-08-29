Президента Чехии Земана выписали из больницы после операции

Президент Чехии Милош Земан вернулся в летнюю резиденцию и продолжит лечение после перелома руки амбулаторно.

Президент Чехии Милош Земан в субботу, 29 августа, покинул Центральный военный госпиталь. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь чешского президента Иржи Овчачек.

"Президент покинул Центральный военный госпиталь, теперь он будет жить [в президентской резиденции] в Ланах, где будет проходить лечение на дому", – написал он.

Радиостанция Český rozhlas напоминает, что президент перенес операцию на руке, которую сломал во вторник вечером: Земан долгое время страдает от невропатии ног, в связи с чем ходит с тростью. 25 августа после просмотра новостей он решил пройтись без трости и не позвал никого на помощь, из-за чего упал и сломал руку.

Земан занимает пост президента Чехии с 2013 года.