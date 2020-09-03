В Чехии зарегистрировали наивысший уровень заражения коронавирусом за сутки с начала пандемии

На минувшей неделе ежедневный прирост новых случаев заболевания COVID-19 на один миллион жителей в Чехии составил около трети такого же показателя в соседних Германии или Словакии.

В среду, 3 сентября, в Чешской Республике зарегистрировано рекордное число новых случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии – 650. Об этом сообщило чешское издание Novinky.

Большое количество новых зарегистрированных пациентов зафиксировали в том числе из-за массового проведения тестов в этот день – почти 11 тысяч, говорится в сообщении.

Всего, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни, на сегодняшний день общее число инфицированных в Чехии составляет 25 773 человека, из них 18 326 выздоровели, 425 – умерли.