Чехия возвращает обязательный масочный режим

С 1 сентября в Чехии вновь станет обязательным ношение медицинских масок в общественном транспорте и внутри помещений, таких как магазины или офисы.

В Чехии вновь вводят обязательный масочный режим в общественном транспорте, в закрытых помещениях и на массовых мероприятиях в помещениях Фото: pixabay.com

Соблюдение масочного режима в Чехии с 1 сентября станет обязательным во всех видах транспорта, в закрытых помещениях, таких как магазины, торговые центры и почтовые отделения, а также на массовых мероприятиях в помещениях независимо от количества участников. Об этом заявил министр здравоохранения страны Адам Войтех, сообщило издание Novinky.

Ограничение пока не коснется заведений общественного питания и рабочих мест. Что касается школ, то обязательное ношение масок вводится только за пределами классов.

Подробную информации, где будет необходимо носить маски, минздрав Чехии опубликует в ближайшее время, говорится в сообщении.

По словам Войтеха, срок самоизоляции контактировавших с инфицированными, но не имеющих симптомов заболевания, сократится до 10 дней. Это норма не коснется работников медицинской сферы и социальных служб.