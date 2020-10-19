Жена и сын Гройсмана заболели COVID-19

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман ушел на самоизоляцию, поскольку его жена и сын заразились коронавирусом.

Гройсман: Сегодня наша семья переживает все то, что переживают десятки тысяч украинских семей Фото: Volodymyr Groysman / Facebook

Жена и сын бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана заразились коронавирусом на прошлой неделе. Об этом он сообщил в Facebook сегодня, 19 октября.

"С прошлой недели моя жена и мой сын болеют коронавирусом. Понятно, что как человек, который контактирует с больными COVID, чтобы никого не подвергать опасности, я обязан соблюдать режим самоизоляции и поэтому отменил все свои встречи, рабочие поездки. Понимаю, что сегодня наша семья переживает все то, что переживают десятки тысяч украинских семей", – отметил экс-премьер.

Гройсман пробудет вместе со своей женой и сыном дома, чтобы "вместе пройти это испытание".

"Сегодня мы должны быть рядом с теми, кто в этом нуждается. Поэтому я всем желаю, прежде всего, крепкого здоровья. Очень хотел бы, чтобы все, кто болеет, быстро выздоровели. Эта болезнь делает людей не только больными, но и одинокими", – написал Гройсман.