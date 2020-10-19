В Украине от COVID-19 умер восьмилетний мальчик – Минздрав

У восьмилетнего мальчика, который умер от коронавирусной инфекции в Ивано-Франковской области, были очень серьезные осложнения, отметил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Жертвой коронавирусной инфекции в Украине стал восьмилетний мальчик. Об этом 19 октября сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"У нас есть летальный случай с ребенком, зафиксирован в Ивано-Франковской области. Это мальчик восьми лет. Поступил в очень тяжелом состоянии в больницу в четверг вечером, в 21.00 был госпитализирован сразу в отделение реанимации в очень тяжелом состоянии – с пневмонией, с осложнениями очень серьезными", – сказал министр.

По его словам, пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Врачи боролись за его жизнь. В пятницу ему сделали [тест] ПЦР. Был подтвержден COVID-19, но, к сожалению, 17-го числа, в субботу, он умер", – объяснил Степанов.

24 сентября глава Минздрава сообщал, что в стране за время эпидемии умерли два ребенка.

По состоянию на 19 октября в Украине зафиксировано 303 638 случаев коронавирусной инфекции, из них 4766 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 5673 пациента с COVID-19, выздоровели 126 489 больных.