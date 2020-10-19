В Украине 75% жертв COVID-19 – люди старше 60 лет

По данным министра здравоохранения Украины Максима Степанова, среди инфицированных коронавирусом люди старше 60 лет составляют 25%, а среди жертв COVID-19 их три четверти.

В Украине COVID-19 обнаружили у более чем 77 тыс. пожилых людей Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

75% украинцев, скончавшихся от коронавирусной инфекцией, были в возрасте 60 лет и старше. Об этом 19 октября сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Группа риска – это все люди старше 60 лет. Всего за время пандемии таких пациентов 77 156... Это 25,8%. При этом из общего количества умерших от коронавирусной болезни более 75% – это люди старше 60 лет", – сказал министр.

По его словам, большинство умерших имели сопутствующие проблемы со здоровьем, в частности сахарный диабет и сердечно-сосудистые и прочие хронические заболевания легких, печени и почек.

"Сопутствующие патологии очень сильно усложняют течение болезни", – подчеркнул Степанов.

Он призвал украинцев позаботиться о своих бабушках и дедушках, чтобы они "лишний раз не выходили из дому".

По состоянию на 19 октября в Украине зафиксировано 303 638 случаев коронавирусной инфекции, из них 4766 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 5673 пациента с COVID-19, выздоровели 126 489 больных.