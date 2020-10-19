Интервью Бацман с Голубовской. Где и когда смотреть

Интервью главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с врачом-инфекционистом, доктором медицинских наук, профессором Ольгой Голубовской выйдет сегодня в 20.00.

Сегодня вечером на YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман выйдет интервью с врачом-инфекционистом, доктором медицинских наук, профессором Ольгой Голубовской.

Как сообщила журналистка изданию "ГОРДОН", программу записали 16 октября по Skype. Его трансляция начнется в 20.00 на канале "Алеся Бацман".

Во время интервью Голубовская говорила о пандемии коронавируса, ситуации с распространением коронавируса в Украине, вакцинации, карантине, украинских министрах здравоохранения, а также о заболевании COVID-19 президента США Дональда Трампа и экс-президента Петра Порошенко.

"Я бы ни за что в жизни не пустила детей в школу 1 сентября... Ничего страшного. Я понимаю, что это сложности для людей, что детей негде оставить... Но сложности сложностям рознь. Дети – это двигатель любой эпидемии. Дети пошли в школу – и через две недели Киев попал в "оранжевую" зону", – сказала Голубовская.

Голубовская родилась в 1965 году в Киеве.

Окончила Киевский медицинский институт (сейчас – Национальный медицинский университет имени Александра Богомольца), училась в интернатуре на кафедре инфекционных болезней.

После окончания вуза работала врачом-инфекционистом в киевской городской клинической больнице №14. С 1993 года работает на кафедре инфекционных болезней Национального медицинского университета, с 2009-го возглавляет эту кафедру.

Голубовская является членом оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине.