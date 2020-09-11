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Киев попал в "оранжевую" зону по распространению COVID-19. Что это означает и какие ограничения будут введены?

Киев с 14 сентября будет в "оранжевой" зоне эпидемической опасности в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. 11 сентября в столице был зафиксирован суточный рекорд – заболело 404 человека. "ГОРДОН" рассказывает об ограничениях, которые предусматривает "оранжевый" уровень, и об эпидемической ситуации в столице.

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В Киеве ужесточат карантинные ограничения
В Киеве ужесточат карантинные ограничения
Фото: EPA
Елена КРАВЧЕНКО
журналист

10 сентября в Украине было утверждено новое карантинное зонирование. В частности, к городам с "оранжевым" уровнем эпидемической опасности был отнесен Киев. Ограничения начнут действовать 14 сентября и продлятся минимум 14 дней.

"В Киеве при количестве населения 2 млн 965 тыс. количество заболевших за 14 дней составляет 2651 человек. Это показатель 123 на 100 тыс. населения", – отметил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 10 сентября.

Согласно решению Кабмина, "оранжевый" уровень в Киеве начинает действовать с показателя 120 случаев на 100 тыс. населения.

Фото: EPA
Фото: EPA

За прошлые сутки в столице коронавирусом заразилось 404 человека, это рекордный показатель. Семь пациентов за сутки умерло, 171 выздоровел. В целом в столице подтверждено 16 523 случая, 261 человек умер, 5148 выздоровело.

Что предусматривает "оранжевая" зона


Согласно постановлению Кабмина от 22 июля №641внесенными 12 августа изменениями) к регионам, отнесенным к "оранжевой" зоне, добавляется ряд ограничений.

 Культура, отдых, торговля, спорт

Массовые культурные, спортивные, религиозные и другие мероприятия разрешены с участием не более 220 человек и не более одного человека на 10 м². 

Работа учреждений размещения, кроме гостиниц, запрещена.  Также запрещено набирать новые смены в детские санатории, лагеря и базы отдыха. Если дети находятся в санатории во время введения "оранжевого" уровня, они могут быть там до конца смены с соблюдением противоэпидемических мероприятий.

Заведения общепита могут работать с не более 50% заполненных мест (при этом в сообщении на сайте КГГА эта норма не указана).

Магазины могут обслуживать покупателей с расчетом один человек на 10 м² площади.

Разрешена работа только тех спортзалов и фитнес-центров, которые могут принимать не более одного человека на 10 м² площади.

Фото: EPA
Фото: EPA

Учеба и медобслуживание

Учебные заведения можно посещать группами не более 20 человек (это не распространяется на учреждения дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования).

Запрещаются плановые госпитализации, кроме ухода за беременными, роженицами, новорожденными, лечения онкобольных и оказания стационарной палиативной помощи. Госпитализация также разрешена, если ее отмена грозит здоровью и жизни человека. При этом перед ней пациенты должны сдавать тесты на коронавирус.

Транспорт

"Оранжевая" зона не предусматривает запрета на работу транспорта. Но заполненность маршруток, тролейбусов, трамваев и другого городского, пригородного и междугородного транспорта (кроме такси) должна быть не более 50% от числа сидячих мест.

Фото: EPA
Фото: EPA

Кроме этого, остаются в силе предыдущие ограничения:

  • ношение маски или респиратор в общественных местах;
  • заполненность театров и кинотеатров не более 50%;
  • перевозки пассажиров только на сидячих местах;
  • запрет на пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность.
"Хочу подчеркнуть: ситуация контролируема, пока не произошел инфекционный взрыв, как это было в других странах. Об этом я неоднократно напоминал. Если продолжится такая динамика заболеваемости, если люди и дальше будут пренебрегать своей безопасностью, ситуация может резко измениться и тогда нам придется разворачивать отдельные госпитали и вновь возвращаться к суровому карантину", – сказал Кличко на брифинге 11 августа.

Ситуация с коронавирусом в Украине

В конце августа эпидемическая ситуация в Украине ухудшилась: ежедневно в стране фиксируется более 2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, а 11 августа впервые был превышен порог в 3 тыс. заболевших COVID-19. Общее количество подтвержденных случаев в Украине достигло 148 756. Умерло 3076 человек, выздоровело 67 005 пациентов.

Фото: EPA
Фото: EPA

Согласно прогнозам Совета нацбезопасности и обороны Украины, по пессимистическому сценарию к концу октября общее число заболевших может увеличиться до 360 тыс. человек.

Теги: Киев, Виталий Кличко, карантин, Минздрав, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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