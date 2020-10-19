Кучер: Я допускаю, что из-за коронавируса местные выборы не состоятся

Местные выборы в Украине могут не состояться из-за увеличения количества больных COVID-19. Такое мнение выразил председатель Харьковской облгосадминистрации, кандидат в мэры Харькова от "Слуги народа" Алексей Кучер в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона.

"Если мы достигнем 10 тысяч в день, если больницы будут настолько переполнены, насколько это прогнозируется сейчас... Притом что органы власти и я лично делаем все, чтобы этого не случилось, теоретически мы можем это допустить", – сказал он.

Кучер: Я – глаза, уши, руки, ноги Зеленского на месте. Читайте полную версию интервью

На вопрос "Вы допускаете такую возможность?" Кучер ответил: "Да".

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.