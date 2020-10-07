Местные выборы в Украине. МВД готово применить авиацию в случае нарушений

Министерство внутренних дел Украины готовится оперативно реагировать на возможные нарушения в период проведения местных выборов, не исключено привлечение самолетов и вертолетов. Об этом 7 октября говорилось на совещании в ведомстве, информирует его пресс-служба.
"Исходя из расчетов по обеспечению общественной безопасности во время местных выборов, будут привлечены почти 140 тыс. правоохранителей. Предполагается привлечение авиационных подразделений системы МВД для оперативного реагирования на изменение обстановки", – заявил первый заместитель министра Сергей Яровой.
"Чтобы повысить эффективность реализации формирования резервов и непосредственного реагирования в рамках избирательной кампании, планируется привлекать нашу авиацию. Мы планируем задействовать все имеющиеся силы и средства авиации системы МВД – самолеты и вертолеты. Наличие вертолетов позволит реагировать на противоправную деятельность в самых отдаленных точках, где нет посадочных полос", – добавил замминистра Сергей Гончаров.
Глава Национальной полиции Игорь Клименко отметил, что количество составленных административных протоколов и начатых уголовных производств за месяц избирательной кампании (сейчас 683 и 219) уже превышает в 12 и 18 раз соответственно аналогичные показатели во время парламентских выборов 2019 года.
"С 12 октября по 1 ноября весь личный состав полиции будет работать в усиленном варианте служебной деятельности", – сказал Клименко.
Местные выборы в Украине намечены на 25 октября.