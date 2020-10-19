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Андрей Волянский
Андрей Волянский

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук.


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В Украине начинается настоящая первая волна коронавируса. Но переболеть в октябре – ноябре значительно лучше, чем зимой или в марте

COVID-19. Украина.

Семь месяцев длится карантин. Чего добились? 0,7% населения страны перенесло инфекцию – по официальным данным. Дороги стали лучше на 35 млрд грн. Смягчили нагрузку на систему здравоохранения. Разве что люди постоянно подводят, по мнению министра, своей недисциплинированностью. "...Ну, легкомысленны, ну что ж, обыкновенные люди в общем, напоминают прежних, только..."

А теперь начинается настоящая первая волна. Отрыв от сентябрьских 50 летальных исходов в сутки уже произошел. 100 ежедневных смертей по итогам октября, к сожалению, становятся реальностью. Харьковская область стала лидером по количеству новых инфицированных. Хочу успокоить земляков: раньше вошли в волну – раньше выйдем. А переболеть в октябре – ноябре значительно лучше, чем зимой или в марте. Наслоение гриппа на коронавирусную инфекцию может утяжелять течение. В подтверждение – свежее исследование

Одну группу мышей инфицировали вирусом гриппа и коронавирусом, другую – только вирусом гриппа. Животные из первой группы умирали в шесть раз чаще.

Поэтому по-прежнему рекомендую вакцинироваться против гриппа. Особенно пожилым, страдающим хроническими заболеваниями, детям, группам профессионального риска. Привиться против пневмококка стоит людям старше 55 лет, детям до пяти лет, лицам с хроническими заболеваниями дыхательной системы.

Защита групп риска. Снизив инфицирование людей из групп риска мы сможем значимо уменьшить количество тяжелых форм, госпитализаций и смертей. Сегодня министр в очередной раз предложил пожилым не выходить без необходимости из дома, пользоваться масками и антисептиком. На мой взгляд, это демонстрация безразличия к судьбам этих людей. "Денег нет, но вы держитесь..." Удел стариков – сидеть в четырех стенах, впитывать негативную информацию и бояться общаться с близкими. Тихонечко умирать от инфарктов и инсультов, ведь скорые перегружены коронавирусными и иже с ними (мнительные люди) вызовами.

А как их защитить? Помимо прививок. Проветривать помещение. Гулять. В парке, на детской площадке, где получается. Обследовать по основному заболеванию, проводить лечение, переводить в ремиссию. Нагружать легкие и сердце. Пробежка, ходьба, зарядка, аэробика, скакалка, беговая дорожка, велотренажер. Закаливание, в первую очередь контрастный душ. Общаться с близкими в масках. Это нормально. Родственники должны сдавать тесты на наличие антител. Например, раз в месяц. По моим данным от 5% до 10% жителей Харькова уже имеют антитела. Повторные заболевания COVID-19, о которых так много пишут в сети – исключение, а не правило. Антитела должны сохраняться не менее года, хотя антитела – лишь маркер ответа, специфический иммунный ответ на повторный контакт обеспечивается комплексом клеточных и гуморальных факторов.

Вообще тестировать на антитела нужно все категории населения. И тогда у нас появятся врачи, которые не могут заразить, контактируя с пациентами, и заразиться сами, водители, которые не могут заразить пассажиров и заразиться от них , волонтеры, которые могут помогать людям из групп риска без риска для последних и для себя.

Волонтерство в свете пандемии пока абсолютно недооценено. Наша страна за последние годы показала, как много людей готово бескорыстно помогать. Только надо помочь самим потенциальным волонтерам сделать тест и определить свой статус.

Отдельная проблема – амбулаторное лечение. 90% инфицированных не нуждаются в госпитализации. Но у семейных врачей нет реальной возможности обслуживать многочисленных людей с позитивным результатом ПЦР, но минимальной симптоматикой. А их надо осмотреть, послушать, дать рекомендации, контролировать состояние. Я выделил нескольких семейных врачей на амбулаторную помощь – они сверхвостребованы.

В общем, задача проста – без паники и локдаунов, спокойно и уверенно пройти первую волну, реально защищая группы риска и минимизируя потери.

Источник: Андрій Волянський / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, медицина, грипп, инфекция, Андрей Волянский, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус
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