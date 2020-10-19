В ВСУ зафиксирован 14-й летальный случай из-за коронавируса

По состоянию на 19 октября в Вооруженных силах Украины от COVID-19 лечатся 1060 человек, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

В Вооруженных силах Украины зафиксирован 14-й летальный случай из-за коронавируса. Об этом 19 октября в Facebook сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

Военнослужащий из Киевской области 29 сентября был госпитализирован в Военно-медицинский клинический центр Северного региона с двусторонней пневмонией. В этот же день он получил положительный результат ПЦР-тестирования.

Несмотря на проводимую терапию, у пациента нарастали признаки дыхательной недостаточности. 18 октября состояние здоровья военного ухудшилось, началась интенсивная терапия, которая не дала положительного результата. По имеющейся информации, военнослужащий имел сопутствующие хронические заболевания.

За прошедшие сутки в ВСУ зарегистрировано 29 новых случаев заболевания COVID-19.

Всего по состоянию на 10.00 19 октября в ВСУ от коронавируса лечатся 1060 человек. На изоляции находится 453 человека.

За время пандемии выздоровели 3270 военнослужащих.

По состоянию на 19 октября в Украине зафиксировано 303 638 случаев коронавирусной инфекции, из них 4766 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 5673 пациента с COVID-19, выздоровели 126 489 больных.