35 тыс. новых случаев в сутки. В Минздраве дали худший прогноз распространения COVID-19 в Украине

Исполняющий обязанности директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин заявил, что сценарий, при котором в Украине ежесуточно будет фиксироваться 20 тыс. новых случаев заболевания COVID-19, является вполне реалистичным.

По состоянию на 19 октября в Украине зафиксировано 303 638 случаев заражения коронавирусом Фото: depositphotos.com

В Министерстве здравоохранения Украины прогнозируют, что в худшем случае в стране будут регистрировать по 35 тыс. новых случаев коронавируса в сутки. Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил исполняющий обязанности директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

Согласно прогнозу, такое количество случаев заболевания возможно в конце октября – начале ноября. При этом худший прогноз включает как заболевания COVID-19, так и гриппом.

По словам Кузина, сценарий, при котором в Украине ежесуточно будет фиксироваться 20 тыс. новых случаев заболевания COVID-19, является вполне реалистичным.

"Сейчас очень трудно делать какие-то точные прогнозы, но прогнозы относительно суточного количества в 20 тыс. вполне реальны. Потому что мы уже сейчас видим острые респираторные заболевания, инфекции. Вполне вероятно, что если те тренды, которые сейчас регистрируются, будут продолжаться, то цифра в 20 тыс. вполне реальна", – отметил Кузин.

По его мнению, при нынешнем сценарии такой суточный прирост инфицированных коронавирусом возможен через три-четыре недели.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко допускает увеличение количества заболевших COVID-19 в Украине до 17 тыс. за сутки.

По состоянию на 19 октября в Украине зафиксировано 303 638 случаев заражения коронавирусной инфекции, из них 4766 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 5673 пациента с COVID-19, выздоровели 126 489 больных.