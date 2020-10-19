ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

35 тыс. новых случаев в сутки. В Минздраве дали худший прогноз распространения COVID-19 в Украине

Исполняющий обязанности директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин заявил, что сценарий, при котором в Украине ежесуточно будет фиксироваться 20 тыс. новых случаев заболевания COVID-19, является вполне реалистичным.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По состоянию на 19 октября в Украине зафиксировано 303 638 случаев заражения коронавирусом
По состоянию на 19 октября в Украине зафиксировано 303 638 случаев заражения коронавирусом
Фото: depositphotos.com

В Министерстве здравоохранения Украины прогнозируют, что в худшем случае в стране будут регистрировать по 35 тыс. новых случаев коронавируса в сутки. Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил исполняющий обязанности директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

Согласно прогнозу, такое количество случаев заболевания возможно в конце октября – начале ноября. При этом худший прогноз включает как заболевания COVID-19, так и гриппом.

По словам Кузина, сценарий, при котором в Украине ежесуточно будет фиксироваться 20 тыс. новых случаев заболевания COVID-19, является вполне реалистичным.

"Сейчас очень трудно делать какие-то точные прогнозы, но прогнозы относительно суточного количества в 20 тыс. вполне реальны. Потому что мы уже сейчас видим острые респираторные заболевания, инфекции. Вполне вероятно, что если те тренды, которые сейчас регистрируются, будут продолжаться, то цифра в 20 тыс. вполне реальна", – отметил Кузин.

По его мнению, при нынешнем сценарии такой суточный прирост инфицированных коронавирусом возможен через три-четыре недели.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко допускает увеличение количества заболевших COVID-19 в Украине до 17 тыс. за сутки.

По состоянию на 19 октября в Украине зафиксировано 303 638 случаев заражения коронавирусной инфекции, из них 4766 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 5673 пациента с COVID-19, выздоровели 126 489 больных.

Теги: Украина, грипп, эпидемия, Минздрав, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Игорь Кузин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Позитив прокомментировал вылет из шоу "Танцы со звездами"
Позитив прокомментировал вылет из шоу "Танцы со звездами"
Картина украинского режиссера победила на Варшавском кинофестивале
Картина украинского режиссера победила на Варшавском кинофестивале
Огневич рассказала, как мужчины реагируют на ее откровенные снимки в соцсетях
Огневич рассказала, как мужчины реагируют на ее откровенные снимки в соцсетях
  Каминская рассказала, как отвечает детям на вопрос "Вы с папой поругались?"
  Каминская рассказала, как отвечает детям на вопрос "Вы с папой поругались?"
  Living My Life. Tvorchi презентовали интимный клип с участием водного балета. Видео
  Living My Life. Tvorchi презентовали интимный клип с участием водного балета. Видео
Тимур Мирошниченко показал девятимесячного сына
Тимур Мирошниченко показал девятимесячного сына
Осадчая использует в быту посуду, внесенную в наследие ЮНЕСКО
Осадчая использует в быту посуду, внесенную в наследие ЮНЕСКО
"А вдруг возьмет и сбудется". Кекелия озвучила одно из своих самых больших желаний.
"А вдруг возьмет и сбудется". Кекелия озвучила одно из своих самых больших желаний.
"Все летит в задницу. Завтра будет длинный день, полный эвакуаторов, СТО". MamaRika отменила путешествие из-за поломки автомобиля
"Все летит в задницу. Завтра будет длинный день, полный эвакуаторов, СТО". MamaRika отменила путешествие из-за поломки автомобиля
"Ты стала моей судьбой". Остапчук показал фильм о свадьбе с Горняк
"Ты стала моей судьбой". Остапчук показал фильм о свадьбе с Горняк
Маленькие губы, небольшой рост и кривые пальцы. Jerry Heil рассказала, какой ее видят близкие
Маленькие губы, небольшой рост и кривые пальцы. Jerry Heil рассказала, какой ее видят близкие
"Подстригся, аж помолодел", "Красавец", "Мальчик". В Instagram обсуждают новую стрижку Галкина
"Подстригся, аж помолодел", "Красавец", "Мальчик". В Instagram обсуждают новую стрижку Галкина
"Будто похож на нас, но совсем другой". Джамала показала четырехмесячного сына
"Будто похож на нас, но совсем другой". Джамала показала четырехмесячного сына
У Витаса умер отец
У Витаса умер отец
"Как прекрасная птица!". Астафьева позировала под водой
"Как прекрасная птица!". Астафьева позировала под водой
"Безграничное счастье". Ребрик рассказала о повадках нового питомца и рассекретила его имя
"Безграничное счастье". Ребрик рассказала о повадках нового питомца и рассекретила его имя
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Я хорошая мама, точно знаю". Седокова показала 15-летнюю дочь и трехлетнего сына
"Я хорошая мама, точно знаю". Седокова показала 15-летнюю дочь и трехлетнего сына
Продюсер бондианы рассказала, кто сыграет роль Бонда в новом фильме и когда начнется кастинг
Продюсер бондианы рассказала, кто сыграет роль Бонда в новом фильме и когда начнется кастинг
Три свадебных платья и смокинг. Как прошла свадьба Остапчука. Фото
Три свадебных платья и смокинг. Как прошла свадьба Остапчука. Фото
"Молилась, чтобы не умереть". Tarabarova рассказала, как рожала детей
"Молилась, чтобы не умереть". Tarabarova рассказала, как рожала детей
"Мой стиль жизни мотивирует". Каменских рассказала, кто фотографирует ее голой и для кого публикует эти снимки
"Мой стиль жизни мотивирует". Каменских рассказала, кто фотографирует ее голой и для кого публикует эти снимки
  Стоун высказалась о личной жизни и рассказала, как воспитывает приемных сыновей
Стоун высказалась о личной жизни и рассказала, как воспитывает приемных сыновей
Осадчая использует в быту посуду, внесенную в наследие ЮНЕСКО
Осадчая использует в быту посуду, внесенную в наследие ЮНЕСКО
"Подстригся, аж помолодел", "Красавец", "Мальчик". В Instagram обсуждают новую стрижку Галкина
"Подстригся, аж помолодел", "Красавец", "Мальчик". В Instagram обсуждают новую стрижку Галкина
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS