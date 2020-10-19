"Произошло то, что мы видели в Италии". Кучер рассказал о критической ситуации с COVID-19 в Харьковской области

В Харьковской области в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19 переполнены больницы, не хватает врачей и тысячи больных вынуждены развозить по больницам области, отметил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

В Харьковской области крайне сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в Facebook 19 октября заявил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

Он назвал ситуацию в Харькове "критической" и напомнил, что с сегодняшнего дня город в "красной" зоне эпидемической опасности.

"Произошло то, что мы видели ранее в Италии. Переполненные больницы, нехватка врачей и коек, а также тысячи больных, которых мы вынуждены развозить по больницам области", – заявил он.

Кучер призвал жителей региона придерживаться противоэпидемических требований.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Эпидемия коронавируса в Италии началась в конце февраля – раньше всех в Европе. В стране по состоянию на 19 октября, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение заболевания, заразилось 414,2 тыс. человек, 36,5 тыс. умерло, 252 тыс. выздоровело.

По состоянию на 19 октября в Украине зафиксировано 303 638 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 4766 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 5673 пациента с COVID-19, выздоровели 126 489 больных.

Харьковская область – вторая по распространению COVID-19. К утру 19 октября в регионе COVID-19 подтвердили у 29 113 человек, 445 умерли, 5618 выздоровели.