Зеленский рассказал, сколько больниц зарезервировали для больных COVID-19

Национальная служба здоровья Украины в октябре зарезервировала дополнительно 23 больницы для зараженных коронавирусом, заявил президент Украины Владимир Зеленский 19 октября на совещании с представителями правительства по предотвращению распространения и ликвидации последствий коронавируса. Релиз по итогам совещания опубликовал Офис президента Украины.
При росте количества зараженных коронавирусом, в больницах должно быть достаточно коек с кислородом. Для этого в регионы уже перечислили 571 млн гривен субвенции, уточнил президент.
Украинское правительство работает над развертыванием коек в немедицинских учреждениях в Киеве, Одессе и в Донецкой области, рассказали в Офисе президента Украины. Инвентаризацию коек провели также в институтах Национальной академии медицинских наук и больницах "Укрзалізниці".
Представители Министерства здравоохранения Украины доложили, что их ведомство лицензирует предприятия, производящих необходимый кислород для больниц.
"Сейчас в Украине 15,5 тысяч коек в больницах обеспечены кислородом, почти 7,5 тысяч – свободны", – сказано в сообщении.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко допустил увеличение количества заболевших COVID-19 в Украине до 17 тыс. за сутки.
По состоянию на 19 октября в Украине зафиксировано 303 638 случаев заражения коронавирусной инфекции, из них 4766 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 5673 пациента с COVID-19, выздоровели 126 489 больных.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.