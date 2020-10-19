Зеленский рассказал, сколько больниц зарезервировали для больных COVID-19

Чтобы обеспечить кислородом койки в опорных больницах в регионы перечислили 571 миллион гривен. По всей Украине кислородом обеспечены 15,5 тысяч коек, рассказали в Офисе президента Украины.

Национальная служба здоровья Украины в октябре зарезервировала дополнительно 23 больницы для зараженных коронавирусом, заявил президент Украины Владимир Зеленский 19 октября на совещании с представителями правительства по предотвращению распространения и ликвидации последствий коронавируса. Релиз по итогам совещания опубликовал Офис президента Украины.

При росте количества зараженных коронавирусом, в больницах должно быть достаточно коек с кислородом. Для этого в регионы уже перечислили 571 млн гривен субвенции, уточнил президент.

Украинское правительство работает над развертыванием коек в немедицинских учреждениях в Киеве, Одессе и в Донецкой области, рассказали в Офисе президента Украины. Инвентаризацию коек провели также в институтах Национальной академии медицинских наук и больницах "Укрзалізниці".

Представители Министерства здравоохранения Украины доложили, что их ведомство лицензирует предприятия, производящих необходимый кислород для больниц.

"Сейчас в Украине 15,5 тысяч коек в больницах обеспечены кислородом, почти 7,5 тысяч – свободны", – сказано в сообщении.