Лечение одного пациента с коронавирусом обходится в 20 тыс. грн – Нацслужба здоровья Украины

Больницы во всех регионах Украины, с которыми Национальная служба здоровья заключила договора, получают одинаковые суммы на лечение больных COVID-19. Об этом сообщили в Нацслужбе здоровья Украины.

Лечение одного пациента с коронавирусом в Украине обходится почти в 20 тыс. грн. Об этом 19 октября "РБК-Україна" сообщила начальник пресс-центра Национальной службы здоровья Украины Лилия Гудзь.

Если больной находится на интенсивной терапии, сумма лечения может увеличиться до 40 тыс. грн. Эта сумма покрывает все необходимые для лечения процедуры, отметила пресс-секретарь.

Гудзь также сообщила, что больницы, с которыми НСЗУ заключила договора, независимо от того, где они находятся, получают одинаковые суммы на пациентов с коронавирусом.

По состоянию на 19 октября в Украине зафиксировано 303 638 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 4766 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 5673 пациента с COVID-19, выздоровели 126 489 больных.