При киевских больницах будут созданы закрытые избирательные участки, чтобы участие в местных выборах смогли принять пациенты с коронавирусом, заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

В стационарах столичных медучреждений на сегодняшний день лечат 1761 пациента с коронавирусом Фото: depositphotos.com

В 22 больницах Киева, где лечат людей с COVID-19, сформируют группы для голосования пациентов на местных выборах. Об этом в эфире "Громадського радіо" заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, в столице при больницах будут созданы закрытые избирательные участки.

"Информацию относительно людей, которые находятся на лечении и самоизоляции, комиссии будут получать и выходить [к ним] домой. Отдельная группа будет сформирована в больнице. У нас 22 больницы в Киеве, где проводят лечение больных COVID-19, будут сформированы группы, проведут обучение раздевания – одевания костюмов и с документами будут ходить по палатам", – пояснил Рубан.

Также он добавил, что голосование будет проводиться с использованием противоэпидемических средств. В больницах созданные группы будут одеты в защитные костюмы, а при голосовании людей, находящихся на самоизоляции, – будут использовать защитные маски и очки.

По состоянию на 19 октября в Украине зафиксировано 303 638 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 4766 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 5673 пациента с COVID-19, выздоровели 126 489 больных.

В стационарах столичных медучреждений на сегодняшний день лечат 1761 пациента с коронавирусом.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.