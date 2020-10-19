Норвежские врачи обнаружили мутировавший коронавирус

Главный врач норвежского муниципалитета Тронхейм Туве Ресстад сообщила о новой разновидности коронавируса. Пока неизвестно, какими свойствами он обладает. Врачи говорят, что заразиться им стало легче.

Норвежские медики выявили в городе Тронхейм новую, мутирующую разновидность коронавируса. Об этом сообщила главный врач муниципалитета Тронхейм Туве Ресстад в комментарии телевизионной компании страны TV2 19 октября.

Ресстад сделала вывод о том, что вирус мутировал после того, как врачи обнаружили ускоренное заражение этим штаммом.

Число заболевших COVID-19 будет расти, полагает Ресстад. Около 1 тыс. человек уже поместили на карантин.

Она добавила, что пока неизвестно, какими свойствами обладает мутировавший вирус. Однако, по ее словам, заразиться коронавирусом в Тронхейме стало легче, для этого людям необязательно быть в тесном контакте.

По предварительным оценкам специалиста, новый вариант вируса министерство здравоохранения Норвегии ранее не встречало.

Образцы нового вируса отправили из больницы Святого Олафа на анализ в Национальный институт общественного здравоохранения Норвегии в пятницу, 16 октября. Их отобрали у троих зараженных.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 19 октября, за все время пандемии коронавирусную инфекцию COVID-19 подтвердили у 40 млн человек во всем мире. Из них выздоровели уже 27,5 млн, а умерли более 1,1 млн пациентов.

В Норвегии коронавирусом заразились почти 16,5 тысяч человек. Выздоровели от COVID-19 11,8 тысяч, а умерли 278 человек.