Норвежские врачи обнаружили мутировавший коронавирус

Норвежские медики выявили в городе Тронхейм новую, мутирующую разновидность коронавируса. Об этом сообщила главный врач муниципалитета Тронхейм Туве Ресстад в комментарии телевизионной компании страны TV2 19 октября.
Ресстад сделала вывод о том, что вирус мутировал после того, как врачи обнаружили ускоренное заражение этим штаммом.
Число заболевших COVID-19 будет расти, полагает Ресстад. Около 1 тыс. человек уже поместили на карантин.
Она добавила, что пока неизвестно, какими свойствами обладает мутировавший вирус. Однако, по ее словам, заразиться коронавирусом в Тронхейме стало легче, для этого людям необязательно быть в тесном контакте.
По предварительным оценкам специалиста, новый вариант вируса министерство здравоохранения Норвегии ранее не встречало.
Образцы нового вируса отправили из больницы Святого Олафа на анализ в Национальный институт общественного здравоохранения Норвегии в пятницу, 16 октября. Их отобрали у троих зараженных.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 19 октября, за все время пандемии коронавирусную инфекцию COVID-19 подтвердили у 40 млн человек во всем мире. Из них выздоровели уже 27,5 млн, а умерли более 1,1 млн пациентов.
В Норвегии коронавирусом заразились почти 16,5 тысяч человек. Выздоровели от COVID-19 11,8 тысяч, а умерли 278 человек.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.