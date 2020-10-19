Трампа вылечили от COVID-19 с помощью экспериментального препарата стоимостью $100 тыс. – Голубовская

Голубовская: Это экспериментальное лечение, он на это пошел, и оно оказалось достаточно эффективным Фото: Iryna Mykychak / Facebook

Украинский врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказала, что, по ее информации, президента США Дональда Трампа вылечили от коронавирусной инфекции COVID-19 с помощью экспериментального препарата.

"Там был интересный препарат, достаточно дорогостоящий, экспериментальный. Я обратила внимание, что Трамп, как президент США, все время пиарит разработки своей страны, и делает это очень правильно... Это касается и некоторых препаратов [от COVID-19]. Но это экспериментальное лечение, он на это пошел, и оно оказалось достаточно эффективным", – сказала Голубовская.

Она отметила, что пока есть очень мало подробностей об этом препарате.

"Мы знаем только, что это была иммунотропная терапия: антитела, к которым были добавлены некоторые иммунобиологические препараты. Обратите внимание, что эти препараты Трампу были введены на достаточно ранних стадиях развития процесса [заболевания]... Но не надо забывать, что это очень дорогостоящая терапия. То, что ввели Трампу, стоит $100 тыс.", – сказала Голубовская.

Инфекционист сообщила, что в Украине тоже применяют иммунобиологические препараты для лечения COVID-19.

"У нас есть большой опыть введения иммуноглобулинов для лечения этого заболевания, сейчас будет гипериммунный иммуноглобулин, плазма реконвалесцентов, а потом могут быть и другие разработки", – сказала Голубовская.

Интервью с Голубовской выйдет сегодня на YouTube-канале "Алеся Бацман". Трансляция начнется в 20.00.

2 октября стало известно, что Трамп заразился коронавирусом. Вечером того же дня его госпитализировали, он находился в медицинском центре Уолтера Рида.

В ночь на 6 октября Трамп вернулся в Белый дом. 7 октября его лечащий врач Шон Конли заявил, что у президента появились антитела к коронавирусу.

Врач главы Белого дома сообщил, что Трампу вводили инъекцию коктейля из антител фирмы Regeneron.

COVID-19 также переболели жена Трампа Меланья и их 14-летний сын Бэррон.