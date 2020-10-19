ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Трампа вылечили от COVID-19 с помощью экспериментального препарата стоимостью $100 тыс. – Голубовская

Для лечения президента США Дональда Трампа от коронавирусной инфекции COVID-19 использовали дорогостоящую иммунотропную терапию, рассказала в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман украинский врач-инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Голубовская: Это экспериментальное лечение, он на это пошел, и оно оказалось достаточно эффективным
Голубовская: Это экспериментальное лечение, он на это пошел, и оно оказалось достаточно эффективным
Фото: Iryna Mykychak / Facebook

Украинский врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказала, что, по ее информации, президента США Дональда Трампа вылечили от коронавирусной инфекции COVID-19 с помощью экспериментального препарата. 

"Там был интересный препарат, достаточно дорогостоящий, экспериментальный. Я обратила внимание, что Трамп, как президент США, все время пиарит разработки своей страны, и делает это очень правильно... Это касается и некоторых препаратов [от COVID-19]. Но это экспериментальное лечение, он на это пошел, и оно оказалось достаточно эффективным", – сказала Голубовская. 

Она отметила, что пока есть очень мало подробностей об этом препарате.

"Мы знаем только, что это была иммунотропная терапия: антитела, к которым были добавлены некоторые иммунобиологические препараты. Обратите внимание, что эти препараты Трампу были введены на достаточно ранних стадиях развития процесса [заболевания]... Но не надо забывать, что это очень дорогостоящая терапия. То, что ввели Трампу, стоит $100 тыс.", – сказала Голубовская.

Инфекционист сообщила, что в Украине тоже применяют иммунобиологические препараты для лечения COVID-19. 

"У нас есть большой опыть введения иммуноглобулинов для лечения этого заболевания, сейчас будет гипериммунный иммуноглобулин, плазма реконвалесцентов, а потом могут быть и другие разработки", – сказала Голубовская.

Интервью с Голубовской выйдет сегодня на YouTube-канале "Алеся Бацман"Трансляция начнется в 20.00.

2 октября стало известно, что Трамп заразился коронавирусом. Вечером того же дня его госпитализировали, он находился в медицинском центре Уолтера Рида.

В ночь на 6 октября Трамп вернулся в Белый дом. 7 октября его лечащий врач Шон Конли заявил, что у президента появились антитела к коронавирусу.

Врач главы Белого дома сообщил, что Трампу вводили инъекцию коктейля из антител фирмы Regeneron. 

COVID-19 также переболели жена Трампа Меланья и их 14-летний сын Бэррон.

Теги: США, Алеся Бацман, Дональд Трамп, Ольга Голубовская, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Позитив прокомментировал вылет из шоу "Танцы со звездами"
Позитив прокомментировал вылет из шоу "Танцы со звездами"
Картина украинского режиссера победила на Варшавском кинофестивале
Картина украинского режиссера победила на Варшавском кинофестивале
Огневич рассказала, как мужчины реагируют на ее откровенные снимки в соцсетях
Огневич рассказала, как мужчины реагируют на ее откровенные снимки в соцсетях
  Каминская рассказала, как отвечает детям на вопрос "Вы с папой поругались?"
  Каминская рассказала, как отвечает детям на вопрос "Вы с папой поругались?"
  Living My Life. Tvorchi презентовали интимный клип с участием водного балета. Видео
  Living My Life. Tvorchi презентовали интимный клип с участием водного балета. Видео
Тимур Мирошниченко показал девятимесячного сына
Тимур Мирошниченко показал девятимесячного сына
Осадчая использует в быту посуду, внесенную в наследие ЮНЕСКО
Осадчая использует в быту посуду, внесенную в наследие ЮНЕСКО
"А вдруг возьмет и сбудется". Кекелия озвучила одно из своих самых больших желаний.
"А вдруг возьмет и сбудется". Кекелия озвучила одно из своих самых больших желаний.
"Все летит в задницу. Завтра будет длинный день, полный эвакуаторов, СТО". MamaRika отменила путешествие из-за поломки автомобиля
"Все летит в задницу. Завтра будет длинный день, полный эвакуаторов, СТО". MamaRika отменила путешествие из-за поломки автомобиля
"Ты стала моей судьбой". Остапчук показал фильм о свадьбе с Горняк
"Ты стала моей судьбой". Остапчук показал фильм о свадьбе с Горняк
Маленькие губы, небольшой рост и кривые пальцы. Jerry Heil рассказала, какой ее видят близкие
Маленькие губы, небольшой рост и кривые пальцы. Jerry Heil рассказала, какой ее видят близкие
"Подстригся, аж помолодел", "Красавец", "Мальчик". В Instagram обсуждают новую стрижку Галкина
"Подстригся, аж помолодел", "Красавец", "Мальчик". В Instagram обсуждают новую стрижку Галкина
"Будто похож на нас, но совсем другой". Джамала показала четырехмесячного сына
"Будто похож на нас, но совсем другой". Джамала показала четырехмесячного сына
У Витаса умер отец
У Витаса умер отец
"Как прекрасная птица!". Астафьева позировала под водой
"Как прекрасная птица!". Астафьева позировала под водой
"Безграничное счастье". Ребрик рассказала о повадках нового питомца и рассекретила его имя
"Безграничное счастье". Ребрик рассказала о повадках нового питомца и рассекретила его имя
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Я хорошая мама, точно знаю". Седокова показала 15-летнюю дочь и трехлетнего сына
"Я хорошая мама, точно знаю". Седокова показала 15-летнюю дочь и трехлетнего сына
Продюсер бондианы рассказала, кто сыграет роль Бонда в новом фильме и когда начнется кастинг
Продюсер бондианы рассказала, кто сыграет роль Бонда в новом фильме и когда начнется кастинг
Три свадебных платья и смокинг. Как прошла свадьба Остапчука. Фото
Три свадебных платья и смокинг. Как прошла свадьба Остапчука. Фото
"Молилась, чтобы не умереть". Tarabarova рассказала, как рожала детей
"Молилась, чтобы не умереть". Tarabarova рассказала, как рожала детей
"Мой стиль жизни мотивирует". Каменских рассказала, кто фотографирует ее голой и для кого публикует эти снимки
"Мой стиль жизни мотивирует". Каменских рассказала, кто фотографирует ее голой и для кого публикует эти снимки
  Стоун высказалась о личной жизни и рассказала, как воспитывает приемных сыновей
Стоун высказалась о личной жизни и рассказала, как воспитывает приемных сыновей
Осадчая использует в быту посуду, внесенную в наследие ЮНЕСКО
Осадчая использует в быту посуду, внесенную в наследие ЮНЕСКО
"Подстригся, аж помолодел", "Красавец", "Мальчик". В Instagram обсуждают новую стрижку Галкина
"Подстригся, аж помолодел", "Красавец", "Мальчик". В Instagram обсуждают новую стрижку Галкина
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS