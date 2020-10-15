Главный инфекционист США подтвердил, что Трамп больше не заразен

12 октября врач президента США Дональда Трампа Шон Конли заявил об отрицательных результатах тестов главы Белого дома на коронавирусную инфекцию. Главный инфекционист США, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи и его коллеги из института подтвердили, что Трамп незаразен.

Президент США Дональд Трамп больше не является источником заражения коронавирусом, заявил главный инфекционист США, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи в ответ на запрос Белого дома, сообщает CNN.

Фаучи с коллегами рассмотрели все результаты тестов Трампа на коронавирус, в том числе ПЦР, сделанный Национальными институтами здоровья (NIH).

Результаты тестов подтвердили, что Трамп "больше не является заразным для кого-то", сказано в сообщении Фаучи и его коллег из института.

Тесты Трампа собрали и исследовали вечером 13 октября.

Трамп 2 октября сообщил, что у него и первой леди Меланьи подтвержден COVID-19. Президент планировал оставаться в Белом доме во время лечения, но к вечеру "из избытка осторожности" его госпитализировали. В ночь на 6 октября Трамп вернулся в Белый дом. 7 октября врач Трампа Шон Конли заявил, что у президента появились антитела к коронавирусу.

10 октября Трамп впервые после заражения появился на публике – он выступил с речью с балкона Белого дома. Конли в тот же день объявил, что президент больше не заразен, но результат ПЦР-теста Трампа не обнародовал.

12 октября Трамп провел первый после болезни предвыборный митинг, на который пришел без маски. Конли в тот же день сказал, что к выводу о незаразности президента пришли, основываясь на результатах тестов на антитела, анализа вирусной культуры и ПЦР-тестов. Тесты Трампа на антитела к COVID-19 (Abbott's BinaxNow COVID-19 Ag Card) "несколько дней подряд" показывали отрицательный результат, заявил он.