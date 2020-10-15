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"Понимает то, чего не понимает Трамп". В штабе Байдена озвучили его приоритеты в отношениях США с Украиной

Бывший вице-президент США и кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден, в отличие от действующего президента США республиканца Дональда Трампа, понимает, что Украина борется за защиту своей независимости и суверенитета; в случае победы на президентских выборах он предоставит Украине летальное оружие, сказано в заявлении штаба Байдена.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Байден считает, что может проиграть выборы лишь в случае мошенничества на избирательных участках
Байден считает, что может проиграть выборы лишь в случае мошенничества на избирательных участках
Фото: ЕРА

Бывший вице-президент США Джо Байден намерен добиваться завершения войны на Донбассе в случае избрания президентом США. Об этом идет речь в документе "Видение Джо Байдена отношений Америки с Украиной", которое обнародовал 14 октября штаб Байдена.

Документ опубликовали на странице сообщества "Украинские американцы за Байдена" в Facebook.

"Джо Байден понимает то, чего не понимает [действующий президент США] Дональд Трамп: Украина сражается за защиту своей независимости и суверенитета. Успех Украины будет способствовать лучшей безопасности и стабильности Европы, в чем заинтересована Америка. Байден будет добиваться завершения конфликта в Украине и будет работать с европейскими союзниками, чтобы поддержать Украину в ее стремлении к суверенному, демократическому и процветающему будущему, которого она заслуживает", – сказано в заявлении.

Демократ Байден будет оказывать Украине военную помощь, в том числе летальное оружие – чтобы помочь защититься от России, говорится в релизе.

Кроме того, он намерен способствовать вовлечению украинского правительства, бизнеса и гражданского общества в борьбу с коррупцией.

https://www.facebook.com/UkrainianAmericansforBiden/posts/172595331187406

Выборы президента США запланированы на 3 ноября.

Опрос американской радиостанции NPR в сентябре показал, что за Байдена готовы проголосовать 52% избирателей, а за Трампа – 43%. Похожие результаты опросов опубликовало агентство Reuters 16 сентября: в поддержку Байдена высказались 50% опрошенных, Трампа – 41%.

Результаты опроса британской консалтинговой компании Opinium Research, обнародованные 13 октября, показали, что около 57% вероятных избирателей намерены проголосовать за Байдена, в то время как за Трампа – только 40%.

Байден уверен, что проиграет выборы президента США только в случае мошенничества на избирательных участках.

Теги: США, Украина, оружие, Джо Байден, военная помощь, Дональд Трамп
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