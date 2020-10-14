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Трамп устроил танец на предвыборном шоу. Президента США сравнили с Ельциным

Набирает популярность видео с танцевальными движениями, которые президент США Дональд Трамп совершал под песню группы Village People на митинге во Флориде. Дипломат Майкл Макфол напомнил, как во время предвыборной кампании в России в 1996 году плясал президент Борис Ельцин.

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Трамп в Сэнфорде решил немного поплясать
Трамп в Сэнфорде решил немного поплясать
Фото: ЕРА

12 октября во время предвыборного митинга в Сэнфорде (штат Флорида) президент США Дональд Трамп начал пританцовывать, когда заиграла композиция YMCA группы Village People.

Видео танца Трампа набирает популярность в сети.

ВИДЕО
Видео: The Sun / YouTube

Huffpost отмечает, что Трамп двигается, как будто на дворе конец 70-х. Диско-хит YMCA, вышедший в 1978 году, часто звучит на предвыборных шоу политика, баллотирующегося на второй срок.

Многие пользователи интернета подвергли президента критике, считая, что во время пандемии не стоит устраивать "танцы на костях".

Бывший посол США в России Майкл Макфол в своем Twitter сравнил Трампа с первым президентом РФ Борисом Ельциным.

"Это видео напоминает мне об очень больном Борисе Ельцине, добивавшемся переизбрания в 1996 году. Кто-нибудь помнит его танцы?" – написал дипломат.

Ельцин танцевал под песню Евгения Осина на концерте в Ростове-на-Дону перед первым туром выборов 1996 года.

ВИДЕО
Видео: Владимир КараМурза / YouTube

Митинг в Сэнфорде стал первым крупным мероприятием с участием Трампа после того, как он переболел COVID-19. Он заявил, что чувствует себя сильным и готов всех расцеловать.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Соперником республиканца Трампа является выдвиженец Демократической партии Джо Байден.

Теги: Борис Ельцин, митинг, Флорида, Дональд Трамп, выборы в США, танцы, Майкл Макфол
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