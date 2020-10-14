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Выборы президента США. Байден опережает Трампа на 17 пунктов – опрос

Кандидат в президенты США демократ Джо Байден увеличил отрыв от своего соперника – действующего президента Дональда Трампа на 17 процентных пунктов. По данным британской консалтинговой компании Opinium Research, за Байдена готовы отдать голоса 57% избирателей.

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Байден считает, что его проигрыш возможен только в случае мошенничества
Байден считает, что его проигрыш возможен только в случае мошенничества
Фото: EPA

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден опережает действующего президента-республиканца Дональда Трампа на рекордных 17 пунктов по популярности избирателей. Такие результаты приведены в опросе британской консалтинговой компании Opinium Research, который опубликован в газете Guardian 13 октября.

По данным опроса, около 57% вероятных избирателей намерены проголосовать за Байдена, в то время как только 40% заявили, что проголосуют за действующего президента.

Показатели Байдена превысили результаты опроса американского телеканала CNN в этом месяце, показавшие за него 57% и 41% – за Трампа.

Guardian пишет, что результаты Opinium говорят о "повороте маятника в пользу демократов" после смерти судьи Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург, провала Трампа на дебатах и вспышки коронавирусной инфекции в Белом доме.

Лидерство Байдена зависит от успеха в электронном голосовании, которое, вероятно, достигнет рекордного уровня во время пандемии, сообщила газета.

Опрос американской радиостанции NPR в сентябре показал, что за Байдена готовы проголосовать 52% избирателей, а за Трампа – 43%. Похожие результаты опросов опубликовало агентство Reuters 16 сентября: в поддержку Байдена высказались 50% опрошенных, Трампа – 41%.

Сам Байден уверен, что проиграет выборы президента США только в случае мошенничества на избирательных участках.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября.

Теги: США, Джо Байден, мошенничество, Дональд Трамп, выборы в США, выборы президента США 2020, Рут Бейдер Гинзбург
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