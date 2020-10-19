Словения ввела комендантский час из-за роста больных COVID-19

В Словении за последние две недели резко возросло количество заболевших COVID-19 после ночных вечеринок, заявил министр внутренних дел страны Алеш Хойс. Поэтому правительство Словении решило 20 октября ввести комендантский час с 21.00 до 6.00.

В Словении коронавирусом заразились более 13,6 тысяч человек Фото: ЕРА

Правительство Словении решило ужесточить меры по ограничению распространения коронавирусной инфекции. По всей территории страны с 19 октября ввели комендантский час и запретили передвигаться между регионами, сообщила телерадиокомпания RTV Slovenia.

Комендантский час начнет действовать 20 октября с 21.00 до 6.00. Исключения коснутся поездок на работу и экстренных случаев, связанных с чрезвычайными ситуациями.

Такие ограничения страна приняла на основании опыта других стран и потому, что за последние две недели резко выросло количество заболевших COVID-19 после посещения ночных частных вечеринок в гостиницах и ресторанах, заявил министр внутренних дел Словении Алеш Хойс.

За соблюдением указа правительства будут следить полиция и санитарная инспекция.

Правительство ограничило передвижение между всеми регионами. Выезд из региона будет возможным только по рабочей, хозяйственной и подобной деятельности, в случае угрозы жизни и имущества, помощи пожилым людям, для пользования медицинскими услугами, выполнении судебных задач и для ухода за лицами с особыми потребностями.

На открытом воздухе разрешены собрания до шести человек.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 19 октября, за все время пандемии коронавирусную инфекцию COVID-19 подтвердили у 40 млн человек во всем мире. Из них выздоровели уже 27,5 млн, а умерли более 1,1 млн пациентов.

В Cловении коронавирусом заразились более 13,6 тысяч человек. Выздоровели от COVID-19 более 6 тысяч, а умерли 190 человек.