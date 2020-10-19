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Ольга Голубовская
Ольга Голубовская

Украинский врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор.


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Не тратьте сумасшедшие деньги, выискивая ремдесивир по всему миру – для тяжелобольных COVID-19 он точно не панацея

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Большое исследование, спонсируемое ВОЗ, показало, что ремдесивир не помогает выжить госпитализированным пациентам с COVID-19 и даже не сокращает время выздоровления. Эти результаты противоречат небольшим исследованиям, ранее показавшим, что ремдесивир помогает госпитализированным пациентам с коронавирусом выздороветь быстрее. Эти более ранние исследования привели к тому, что FDA выдало разрешение на экстренное использование препарата, которое получили тысячи пациентов в США, включая президента Дональда Трампа. Исследование, спонсируемое ВОЗ, проводилось с 22 марта по 4 октября, и в нем приняли участие 11 330 пациентов из 405 больниц в 30 странах.

Напомню, что этот препарат был разработан для борьбы с болезнью Эбола в Западной Африке, где в конце концов также не показал свою эффективность.

Справедливости ради надо сказать, что все исследования, естественно, проводились у госпитализированных пациентов, более того, в основном тяжелых. Так как госпитализация чаще всего (но не всегда) осуществляется на второй неделе, когда уже доминирует вирус-индуцированное иммунное поражение легких, было нелогично ожидать большого эффекта от противовирусного препарата прямого действия, о чем я неоднократно говорила. Тем не менее у определенной категории пациентов на более ранних этапах назначения эффект возможен. Кроме того, нет исследований по поводу оценки степени, например, постковидного синдрома у больных, получавших и не получавших этот препарат в период разгара заболевания. И, наконец, предотвращение смерти – это основная и главная цель лечения, но не единственная.

В общем, мой посыл такой, друзья: не тратьте сумасшедшие деньги, выискивая срочно этот препарат по всему миру, для тяжелобольных он точно не панацея. Скоро он будет доступен в Украине. Оставьте врачам решать сложные вопросы, связанные с лечением COVID-19, в том числе и назначение/неназначение этого препарата. Мы всегда руководствуемся логикой развития событий и индивидуальными особенностями пациента.

И вообще, лечение новой коронавирусной болезни, на мой взгляд, – вершина персонифицированного подхода к пациенту, и каждый раз, общаясь с докторами, мы отстаиваем такую позицию и пытаемся ее все вместе каждый день совершенствовать...

Будьте здоровы!

Источник: Ольга Голубовская / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, медицина, ВОЗ, исследование, вирус, лечение, болезнь, инфекция, больницы, Ольга Голубовская, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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