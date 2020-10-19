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В Черновцах откроют детсады, несмотря на "красную" зону

Детские сады в Черновцах, которые находятся в "красной" зоне эпидемической опасности, могут открыть с 20 октября.

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В Черновцах откроют детсады
В Черновцах откроют детсады
Фото: depositphotos.com

В Черновцах откроют детские сады, несмотря на "красную" зону эпидемической опасности коронавирусного заболевания COVID-19. Соответствующее решение приняли за заседании горисполкома 19 октября, пишет "Укринформ".

"Сегодня у нас не открылись детские сады. Позиция управления образования: есть требование государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, однако нет другого решения со стороны органа местного самоуправления. Соответственно, предлагаю учесть предложение председателя профильного комитета Верховной Рады Сергея Бабака. По его словам, даже при наихудшем сценарии закрывать детские сады и младшие классы школ не стоит", – сказал на заседании секретарь горсовета Василий Продан.

Члены исполкома проголосовали за разрешение работы детских садов при условии заполненности не более 60%. Детсады могут открыть с 20 октября.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 19 октября в Украине зафиксировано 303 638 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 4766 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 5673 пациента с COVID-19, выздоровело 126 489 больных.

Черновцы с 19 октября в "красной" зоне. В Черновицкой области коронавирусом заразилось 17 886 человек, 411 умерли, 9414 выздоровели.

Теги: Черновцы, карантин, детские сады, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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