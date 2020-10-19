Жители Смелы протестовали против введения "красной" зоны карантина

Жители Смелы Черкасской области на митинге просили не закрывать детские сады и не прекращать деятельность предпринимателей.

В Смеле Черкасской области жители вышли на протест против ограничений, предусмотренных "красной" зоной эпидемической опасности коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщило Общественное.

На площади у горсовета собралось около 100 человек. Они, в частности, просили не закрывать детские сады. Также предприниматели, которые участвовали в митинге, просили не запрещать им работать во время карантина.

Заместитель мэра города Павел Кондратенко рассказал, что городская комиссия по вопросам техногенно-экологической опасности и чрезвычайных ситуаций смогла договориться с государственной, чтобы в городе не прекращали работу общественного транспорта, а также работу железнодорожного транспорта.

Как сообщила пресс-служба горсовета Смелы, на внеочередном заседаним городской комиссии по ТЭБ и ЧС 19 октября предприниматели предложили обратиться к региональной комиссии с просьбой снять часть ограничений, предксмотренных "красной" зоной и разрешить предпринимательскую деятельность. Комиссия согласилась направить такое обращение.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 19 октября в Украине зафиксировано 303 638 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 4766 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 5673 пациента с COVID-19, выздоровели 126 489 больных.

Смела в "красной" зоне с 19 октября. Как сообщил горсовет, по состоянию на 19 октября в Смеле коронавирус подтвердили у 1256 человек, 509 выздоровело.