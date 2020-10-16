В Луганской области, попавшей в "красную" зону, решили не вводить жесткие ограничения

Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай заявил, что область, попавшая в "красную" зону эпидемической опасности, не будет полностью закрываться, но пообещал проверки соблюдения карантинных ограничений.

В Луганской области с 19 октября в связи с включением в "красную" зону эпидемической опасности введут ряд ограничений. Об этом сообщила пресс-служба Луганской областной государственной администрации 16 октября.

В области будут закрыты все учебные и развлекательные заведения, рестораны будут работать до 22.00, сказано в сообщении.

"На совещании с Министерством здравоохранения Украины нам удалось договориться о том, чтобы автомобильное сообщение в пределах области пока не останавливали, как и работу торговых центров. Но мы жестко будем проверять соблюдение карантинных ограничений. И если владелец хочет, чтобы его магазин работал, он будет следить за покупателями и персоналом", – сказал глава ОГА Сергей Гайдай.

По информации Гайдая, семеро из восьми человек, следующих в Украину с оккупированных территорий, инфицированы коронавирусом.

"Они сдают анализы и, не дождавшись результатов, идут решать свои вопросы, общаясь с огромным количеством людей. Пока мы не будем закрывать область полностью, но жестко будем проверять соблюдение карантинных ограничений", – подчеркнул глава ОГА.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Кабмин 22 июля издал постановление, которым в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям 15 октября обновила карантинное зонирование в Украине. Оно начнет действовать в 00.00 19 октября (в понедельник) и продлится 14 дней.

В Украине с начала пандемии зафиксировали 287 231 случай коронавирусной инфекции, из них рекордные 5992 – за последние сутки. Скончалось 4779 пациентов с COVID-19, вылечилось 110,7 тыс. больных.

В Луганской области с начала эпидемии подтверждено 2229 случаев заражения коронавирусом, умерло 32 человека, выздоровело 737. С 19 октября область включена в "красную" зону минимум на две недели.