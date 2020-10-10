Больницы переполнены. Представитель омбудсмена Украины назвал ситуацию с COVID-19 в ОРДЛО критической

На оккупированных боевиками территориях Донецкой и Луганской областей пренебрегают мерами по нераспространению болезни COVID-19. Оккупанты проводят форумы и семинары, где масочный режим не соблюдают, сообщил представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

ООН: В ОРДЛО каждый день госпитализируют более 700 пациентов с диагнозом COVID-19 Фото: depositphotos.com

Оккупанты скрывают настоящее число заболевших COVID-19 на не подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей. Ситуация с распространением болезни в регионе критическая, заявил представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский в Facebook 10 октября.

На территории ОРДЛО ограничительные меры, в том числе масочный режим, социальную дистанцию и другие, не соблюдают. В аптеках не хватает средств индивидуальной защиты, рассказал Лисянский.

Оккупанты проводят массовые мероприятия. Представитель омбудсмена привел в пример форум "Море", который устроили с 22-го по 30 августа в поселке Седово (Донецкая область) с общим количеством участников 260 человек.

30 июня в Ровеньках (Луганская область) прошел общественно-политический форум "С Россией вместе". На него пришли более 100 человек. А 14 июня в этом же городе состоялся молодежный форум "Спорт объединяет", куда пришли более 50 человек.

Жителям ОРДЛО ставят три диагноза – острая респираторная вирусная инфекция, пневмония и COVID-19.

"Людей с первыми двумя диагнозами отправляют по домам, настоящее количество больных оккупанты умалчивают", – подчеркнул Лисянский.

"Министерство здравоохранения ЛНР" зарегистрировало по состоянию на 10 октября 1178 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровевших от COVID-19 в "министерстве" насчитали 854 человека. В то же время "минздрав ДНР" сообщил 10 октября о всего 4470 больных COVID-19, 2235 выздоровевших и 281 летальном исходе.

В управлении по координации гуманитарных вопросов ООН подсчитали, что с COVID-19 в ОРДЛО ежедневно госпитализируют более 700 пациентов.

Командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко говорил, что "власти" на оккупированных украинских территориях Донбасса скрывают информацию о настоящем количестве больных COVID-19.