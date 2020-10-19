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К ослаблению карантина не готов ни один регион Украины – Минздрав

Данные Минздрава Украины свидетельствуют, что в Кировоградской области, где ранее могли ослаблять карантин, превышена допустимая норма в 40 пациентов с COVID-19 на 100 тыс. населения за 14 дней.

В Украине карантин продлен до 31 декабря
В Украине карантин продлен до 31 декабря
Фото: ЕРА

К ослаблению карантина, введенного в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, в Украине не готов ни один регион. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на 19 октября.

Единственный регион, который до недавних пор мог себе такое позволить, – Кировоградская область – превысил допустимую норму заболеваемости в 40 пациентов с COVID-19 на 100 тыс. населения за 14 дней. Сейчас там 43,8.

Самая высокая заболеваемость зафиксирована на сегодня в Сумской (343,5), Хмельницкой (325,2) и Харьковской (307,6) областях.

В среднем по Украине этот показатель составляет 192,7.

Карантин в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Украине ввели 12 марта. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев. 13 октября адаптивный карантин в Украине продлили до конца года.

С июля в зависимости от эпидемической ситуации в регионах или в отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 (для каждого уровня действуют свои карантинные ограничения).

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям 15 октября обновила карантинное зонирование в Украине. Оно начало действовать в 00.00 19 октября и должно продлиться 14 дней.

По состоянию на 19 октября в Украине зафиксировано 303 638 случаев коронавирусной инфекции, из них 4766 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 5673 пациента с COVID-19, выздоровели 126 489 больных.

Теги: эпидемия, карантин, Кировоградская область, Минздрав, инфекция, регионы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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