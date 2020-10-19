Из-за пандемии коронавируса число мигрантов в развитые страны сократилось на 46% – исследование

После начала пандемии коронавируса многие страны ограничили въезд иностранцев, что привело к беспрецедентным последствиям для миграционных потоков. Об этом речь идет в докладе Организации экономического сотрудничества и развития.

До пандемии в страны, входящие в ОЭСР, ежегодно въезжало более 5 млн мигрантов Фото: Depositphotos.com

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, привел к значительному сокращению потоков миграции в развитые страны. Об этом 19 октября сообщила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), ссылаясь на данные своего исследования.

До пандемии в страны, входящие в ОЭСР, ежегодно въезжало более 5 млн мигрантов.

"После начала пандемии почти все страны ОЭСР ограничили въезд иностранцев. В результате количество выдачи новых виз и разрешений в первой половине 2020 года упало на 46% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Это самое большое падение за всю историю", – отмечено в отчете.

Ожидается, что в 2020 году будет рекордно низкое количество мигрантов для стран, входящих в ОЭСР.

"Есть явные признаки того, что мобильность не вернется на прежний уровень в течение некоторого времени. Это связано с низким спросом на рабочую силу, постоянными жесткими ограничениями на поездки, а также с широким распространением дистанционной работы среди высококвалифицированных работников и удаленного обучения студентов", – прогнозируют в организации.

Организация экономического сотрудничества и развития – международная экономическая организация развитых стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики. Была создана в 1948 году. Членами ОЭСР являются 37 стран.

Международная организация по миграции сообщила, что в 2019 году в Европу прибыло 128 536 мигрантов, в 2020-м – 38 751.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.