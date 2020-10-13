"Я бы поддержала, но ты не просишь". Полякова отреагировала на выступление дочери

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Мария 11 октября на своей странице в Instagram разместила ролик, на котором запечатлена во время репетиции песни с музыкантами.
"Скоро", – подписала она публикацию.
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Певица разместила ролик дочери в своем микроблоге, подчеркнув, что не знала о том, что ее дочь репетирует с музыкантами.
"Я не знаю, что она поет, как она собрала этих ребят, что это за музыка, кто это написал и где они репетируют, но только так и делается дело твоей жизни – самостоятельно. Я бы поддержала и посоветовала, но ты не просишь. Люблю, горжусь, давай-давай", – написала певица.
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Я не знаю,что она пое * т, как она собрала этих ребят, что это за музыка, кто это написал , и где они репетируют! Но только так и делается дело твоеи * жизни, САМОСТОЯТЕЛЬНО!!! ) я бы поддержала и посоветовала, но ты не просишь , люблю , горжусь , даваи * даваи * )))) @mashapolyakova
Оля Полякова замужем за бизнесменом Вадимом Поляковым. У пары две дочери: Маша, которая родилась в 2005 году, и Алиса, родившаяся в 2011-м.
В 2019 году Полякова поделилась с подписчиками роликом, на котором Мария была запечатлена во время игры на пианино – дочь артистки исполнила композицию River Flows In You южнокорейского композитора Yiruma, ставшую саундтреком к вампирской саге "Сумерки".