"Я бы поддержала, но ты не просишь". Полякова отреагировала на выступление дочери

Украинская певица Оля Полякова отреагировала на публикацию ролика, сделанного во время репетиции песни с участием ее старшей дочери Марии.

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Мария 11 октября на своей странице в Instagram разместила ролик, на котором запечатлена во время репетиции песни с музыкантами.

"Скоро", – подписала она публикацию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Soon....... 1700000 Публикация от Maria Polyakova (@mashapolyakova) 10 Окт 2020 в 10:31 PDT

Певица разместила ролик дочери в своем микроблоге, подчеркнув, что не знала о том, что ее дочь репетирует с музыкантами.

"Я не знаю, что она поет, как она собрала этих ребят, что это за музыка, кто это написал и где они репетируют, но только так и делается дело твоей жизни – самостоятельно. Я бы поддержала и посоветовала, но ты не просишь. Люблю, горжусь, давай-давай", – написала певица.

Оля Полякова замужем за бизнесменом Вадимом Поляковым. У пары две дочери: Маша, которая родилась в 2005 году, и Алиса, родившаяся в 2011-м.

В 2019 году Полякова поделилась с подписчиками роликом, на котором Мария была запечатлена во время игры на пианино – дочь артистки исполнила композицию River Flows In You южнокорейского композитора Yiruma, ставшую саундтреком к вампирской саге "Сумерки".