Ежов позировал в обнимку с Поляковой

Украинский танцор Максим Ежов поделился в сети совместным фото с певицей Олей Поляковой.

Украинский танцор Максим Ежов 6 октября обнародовал в Instagram селфи-фото, на котором запечатлен в компании украинской певицы Оли Поляковой перед зеркалом.

"С любимой артисткой! Готовим нечто потрясное!" – подписал он снимок.

Ежов родился в Харькове. Отец Ежова – гражданин Нигерии, со своей матерью танцор не общается.

По словам Ежова, его воспитывали бабушка и родная сестра матери. Ежов – выпускник харьковского лицея полиции при ХНУВД (Харьковском национальном университете внутренних дел).

В настоящее время он снимается в клипах, рекламирует одежду известных брендов и занимается хореографией. В проекте "Танцы со звездами" Ежов выступал на паркете в паре с телеведущей Лесей Никитюк.