"Меня нагло подрезали". Ежов показал, во что превратился его Lexus после аварии. Видео

По словам украинского танцора Максима Ежова, водитель, который спровоцировал аварию, скрылся с места ДТП.

Ежов: Я попал в дерзкую аварию Фото: ezhov_maksim_ / Instagram

Украинский танцор Максим Ежов 5 сентября обнародовал в Instagram видео, на котором зафиксированы последствия автомобильной аварии с его участием.

"Я попал в дерзкую аварию. Меня нагло подрезали, я пролетел через кювет – вот что произошло с моей "тачкой", – заявил на камеру танцор, показав свой разбитый автомобиль.

По словам Ежова, ДТП произошло из-за опасного маневра водителя серебристой иномарки, который скрылся с места аварии.

"Разыскиваем водителя, который делал опасный маневр со стороны села Болгарка по направлению к Киеву и скрылся с места ДТП. Help!" – написал он.

Ежов подчеркнул, что, несмотря на серьезные повреждения своего автомобиля марки Lexus, сам он не пострадал.

23-летний Максим Ежов родился в Харькове. Отец Ежова – гражданин Нигерии, со своей матерью танцор не общается.

По словам Ежова, его воспитывали бабушка и родная сестра матери. Ежов – выпускник харьковского лицея полиции при ХНУВД (Харьковском национальном университете внутренних дел).

В настоящее время он снимается в клипах, рекламирует одежду известных брендов и занимается хореографией. В проекте "Танцы со звездами" Ежов выступал на паркете в паре с телеведущей Лесей Никитюк.