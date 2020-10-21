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Эпидемия COVID-19. В Украине рекорды по суточному приросту больных и смертности

С начала эпидемии коронавирусной инфекции в Украине COVID-19 подтвердили в 315 826 случаях.

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Эпидемия COVID-19. В Украине рекорды по суточному приросту больных и смертности / ГОРДОН

Фото: ЕРА

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 6719 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, опубликованные 21 октября.

Для страны это новый рекорд суточного прироста. Предыдущий был установлен 16 октября – 6410.

Рекорд обновлен и по числу смертей за 24 часа – 20 октября умер 141 инфицированный коронавирусом. Сутками ранее умерло 113 пациентов, и это тоже был рекорд.

С начала эпидемии в Украине зафиксировано уже 315 826 случаев COVID-19, умерло 5927 больных, выздоровело 132 219 человек.

Ситуация с распространением болезни в регионах выглядит так: 

  • Винницкая область – 8644;
  • Волынская область – 11 367;
  • Днепропетровская область – 11 705;
  • Донецкая область – 7629;
  • Житомирская область – 10 634;
  • Закарпатская область – 12 112;
  • Запорожская область – 6784;
  • Ивано-Франковская область – 17 214;
  • Киев – 31 869;
  • Киевская область – 13 419;
  • Кировоградская область – 1697;
  • Луганская область – 2686;
  • Львовская область – 25 702;
  • Николаевская область – 6256;
  • Одесская область – 19 957;
  • Полтавская область – 6880;
  • Ровенская область – 16 428;
  • Сумская область – 9509;
  • Тернопольская область – 17 970;
  • Харьковская область – 30 272;
  • Херсонская область – 2739;
  • Хмельницкая область – 11 561;
  • Черкасская область – 7314;
  • Черновицкая область – 18 314;
  • Черниговская область – 7164.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: смерть, эпидемия, рекорд, смертность, инфекция, регионы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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