Эпидемия COVID-19. В Украине рекорды по суточному приросту больных и смертности

С начала эпидемии коронавирусной инфекции в Украине COVID-19 подтвердили в 315 826 случаях.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 6719 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, опубликованные 21 октября.

Для страны это новый рекорд суточного прироста. Предыдущий был установлен 16 октября – 6410.

Рекорд обновлен и по числу смертей за 24 часа – 20 октября умер 141 инфицированный коронавирусом. Сутками ранее умерло 113 пациентов, и это тоже был рекорд.

С начала эпидемии в Украине зафиксировано уже 315 826 случаев COVID-19, умерло 5927 больных, выздоровело 132 219 человек.

Ситуация с распространением болезни в регионах выглядит так:

Винницкая область – 8644;

Волынская область – 11 367;

Днепропетровская область – 11 705;

Донецкая область – 7629;

Житомирская область – 10 634;

Закарпатская область – 12 112;

Запорожская область – 6784;

Ивано-Франковская область – 17 214;

Киев – 31 869;

Киевская область – 13 419;

Кировоградская область – 1697;

Луганская область – 2686;

Львовская область – 25 702;

Николаевская область – 6256;

Одесская область – 19 957;

Полтавская область – 6880;

Ровенская область – 16 428;

Сумская область – 9509;

Тернопольская область – 17 970;

Харьковская область – 30 272;

Херсонская область – 2739;

Хмельницкая область – 11 561;

Черкасская область – 7314;

Черновицкая область – 18 314;

Черниговская область – 7164.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.