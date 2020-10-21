Эпидемия COVID-19. В Украине рекорды по суточному приросту больных и смертности

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 6719 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, опубликованные 21 октября.
Для страны это новый рекорд суточного прироста. Предыдущий был установлен 16 октября – 6410.
Рекорд обновлен и по числу смертей за 24 часа – 20 октября умер 141 инфицированный коронавирусом. Сутками ранее умерло 113 пациентов, и это тоже был рекорд.
С начала эпидемии в Украине зафиксировано уже 315 826 случаев COVID-19, умерло 5927 больных, выздоровело 132 219 человек.
Ситуация с распространением болезни в регионах выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.