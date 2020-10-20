В ОПУ заявили, что Зеленскому представили результаты доклинической фазы исследований украинского "кандидата в вакцины" против COVID-19

Доклинические исследования "оригинального украинского кандидата в вакцины" от коронавируса длились шесть месяцев, заявили в Офисе президента Ураины Владимира Зеленского.

На совешании 20 октября президенту Украины Владимиру Зеленскому представили результаты доклинических испытаний "оригинального украинского кандидата в вакцины" от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Эти исследования длились шесть месяцев и включают наличие нейтрализации вируса COVID-19 в культуре инфицированных клеток человека. Этот кандидат оригинальной украинской вакцины создается на основе уникального подхода", – заявили в пресс-службе.

На совещании обсудили, кто, когда и в какие сроки обеспечит прохождение клинических фаз испытаний вакцины, а также логистику будущего сотрудничества всех ведомств для изготовления вакцины и ее использования в случае удачных клинических испытаний.

Один из разработчиков "кандидата в вакцины", эпидемиолог, доктор медицинских наук Михаил Фаворов заявил, что разработка позводяет предположить возможность будущего препарата бороться и с новыми видами коронавирусных инфекций, которые мутируют.

Зеленский заявил об "историчности этой встречи и разработки", заявили в ОПУ.

"Я очень рад, что эта встреча состоялась. Речь идет и о высоких шансах разработки нашей уникальной оригинальной украинской вакцины против COVID-19, и о первом шаге к тому, чтобы восстановить изготовления вакцин в Украине. Государство будет поддерживать изготовление этой вакцины. Результаты, которые вы представили, уже показывают положительную тенденцию", – сказал президент.

Министр здравоохранения Максим Степанов, который присутствовал на совещании, пообещал содействовать последующим шагам в испытании вакцины.

На совещании также присутствовали замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Виктор Ляшко, инфекционист Ольга Голубовская, заведующий отделом Института микробиологии и вирусологии им. Заболотного НАН Украины Николай Спивак, председатель Комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны Украины Сергей Комиссаренко, аведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца Владимир Широбоков и другие.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 20 октября, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось почти 40,5 млн человек, 1,2 млн умерло, 27,7 млн выздоровело.

По состоянию на 20 октября в Украине зафиксировано 309 107 случаев коронавирусной инфекции, из них 5469 – за последние сутки. Скончалось в стране с начала эпидемии 5786 больных с COVID-19, вылечилось 129 533 пациента.

ВОЗ считает, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году. Ляшко заявлял 16 октября, что в мире разрабатывают около 180 вакцин против коронавируса, 10 из них проходят третью стадию клинических испытаний.

12 апреля Ляшко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов выплатить $1 млн украинским ученым, которые изобретут лекарство или вакцину от коронавируса. Комисаренко отмечал, что подобные исследования обойдутся минимум в $100 млн, кроме того, в Украине нет сертифицированных лабораторий необходимого уровня защиты.

12 августа Степанов заявил, что украинские ученые способны создавать вакцины, но им нужны соответствующие условия.