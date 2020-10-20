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В Украине за сутки от COVID-19 выздоровело рекордное количество пациентов

19 октября, по данным министра здравоохранения Украины Максима Степанова, в стране от короновирусной инфекции вылечилось 3044 человека.

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Рекорд улучшен почти на 500 пациентов
Рекорд улучшен почти на 500 пациентов
Фото: ЕРА

В Украине установлен рекорд по суточному количеству вылечившихся от коронавирусной инфекции. Об этом 20 октября на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"За последние сутки в Украине зафиксировано 113 летальных случаев. При этом выздоровело 3044 пациента, и это хорошая новость – это наш рекорд по количеству выздоровевших за одни сутки... В целом вылечилось 129 533 пациента", – сказал он.

Предыдущий рекорд по числу вылечившихся за сутки был установлен в Украине 6 октября (2569 выздоровлений).

За 24 часа в стране госпитализировали 841 больного с COVID-19, отметил министр.

По состоянию на 20 октября в Украине зафиксировано 309 107 случаев коронавирусной инфекции, из них 5469 – за последние сутки. Скончались в стране с начала эпидемии 5786 больных с COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В мире по состоянию на 20 октября зарегистрировано более 40 млн случаев COVID-19.

Теги: эпидемия, рекорд, инфекция, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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