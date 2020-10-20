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В фонде борьбы с COVID-19 остается 34 млрд грн – Офис президента

Замглавы Офиса президента Украины Юлии Ковалив заявила, что использованы 47% средств фонда борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19.

Ковалив: Уважаемые украинцы, деньги есть
Ковалив: Уважаемые украинцы, деньги есть
Фото: president.gov.ua

По состоянию на 19 октября в фонде борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19 остается 34 млрд грн, заверила замглавы Офиса президента Украины Юлия Ковалив в эфире телеканала ICTV

"На сегодня в COVID-фонде неиспользованных денег 34 млрд грн. Уважаемые украинцы, деньги есть. Все финансирование всех нужд медицины: [закупки] кислорода, дополнительных доплат до конца года врачам, дополнительных вопросов социальной поддержки по состоянию на сегодня есть 34 млрд грн. [...] Использование COVID-фонда – 47%. Уважаемые, деньги есть. [...] По состоянию на сегодня на дороги [выделили] 16 млрд грн кассовых расходов, часть из которых не проведено", – сказала Ковалив. 

Сказала она, отметив, что COVID-фондом "сильно манипулируют". 

Согласно данным на сайте Минфина по состоянию на 16 октября было потрачено 48% от общего объема выделенных средств фонда. 

В апреле 2019 года Верховная Рада внесла изменения в госбюджет, которыми одобрила создание фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. Изначально правительство предлагало заложить в фонд 97,1 млрд грн, но народные депутаты не поддержали эту идею, в итоге было принято решение уменьшить размер фонда до 64,7 млрд грн. Позже размер фонда вырос до 66 млрд грн.

Согласно решению правительства, деньги из фонда направляли на помощь гражданам, в том числе пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины коронавируса; на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19; другие меры, направленные на борьбу со вспышкой инфекции.

Верховная Рада Украины в июне разрешила выделить часть средств фонда на строительство дорог.

В конце июля Минфин сообщил, что все средства фонда распределены. В министерстве рассказали, что в целом из фонда на сферу здравоохранения выделили 16,3 млрд грн, на социальную сферу – 10,6 млрд грн, на сферу обеспечения правопорядка – 2,5 млрд грн, на стимулирование экономики – 36 млрд грн, частичное восстановление расходов госбюджета – 500 млн грн, на сферу образования – 52,5 млн грн.

Теги: деньги, Юлия Ковалив, финансы, дороги, инфекция, финансирование, расходы, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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