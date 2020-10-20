Эпидемия COVID-19. В Украине рекордная смертность за сутки

С начала эпидемии коронавирусную инфекцию подтвердили в Украине в 309 107 случаях.

COVID-19 за последние 24 часа подтвердили в Украине в 5469 случаях Фото: ЕРА

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 113 смертей среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, опубликованные 20 октября.

Это рекорд для страны, предыдущий – 109 летальных исходов – был установлен 16 октября.

С начала эпидемии в стране скончалось уже 5786 больных.

COVID-19 за последние 24 часа подтвердили в Украине в 5469 случаях, их общее количество достигло 309 107.

Сутками ранее в Украине зафиксировали 4766 новых случаев заболевания.

Ситуация с распространением болезни в регионах выглядит так:

Винницкая область – 8523;

Волынская область – 11 164;

Днепропетровская область – 11 393;

Донецкая область – 7389;

Житомирская область – 10 471;

Закарпатская область – 11 956;

Запорожская область – 6616;

Ивано-Франковская область – 16 987;

Киев – 31 310;

Киевская область – 13 166;

Кировоградская область – 1642;

Луганская область – 2576;

Львовская область – 25 392;

Николаевская область – 6053;

Одесская область – 19 343;

Полтавская область – 6300;

Ровенская область – 16 184;

Сумская область – 9321;

Тернопольская область – 17 738;

Харьковская область – 29 559;

Херсонская область – 2629;

Хмельницкая область – 11 239;

Черкасская область – 7095;

Черновицкая область – 18 081;

Черниговская область – 6980.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В мире по состоянию на 20 октября зарегистрировано более 40 млн случаев COVID-19.