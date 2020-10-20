Эпидемия COVID-19. В Украине рекордная смертность за сутки

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 113 смертей среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, опубликованные 20 октября.
Это рекорд для страны, предыдущий – 109 летальных исходов – был установлен 16 октября.
С начала эпидемии в стране скончалось уже 5786 больных.
COVID-19 за последние 24 часа подтвердили в Украине в 5469 случаях, их общее количество достигло 309 107.
Сутками ранее в Украине зафиксировали 4766 новых случаев заболевания.
Ситуация с распространением болезни в регионах выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В мире по состоянию на 20 октября зарегистрировано более 40 млн случаев COVID-19.