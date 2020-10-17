В Украине новый рекорд заболеваемости COVID-19 за сутки

За сутки 16 октября в Украине коронавирус был подтвержден у 6410 человек, 109 пациентов умерли. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, опубликованные 17 октября.
Это новый рекорд. Предыдущий был зафиксирован 15 октября, когда коронавирусом заразилось 5992 человека за сутки.
Число подтвержденных случаев COVID-19 в Украине с начала эпидемии достигло 293 641, жертвами заболевания стали 5517 человек.
Выздоровело за сутки 2194 человека, всего с начала эпидемии излечилось 124 113 пациентов.
Ситуация с распространением болезни по регионам выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В мире к утру 17 октября COVID-19 заболело 39,23 млн человек, 1 млн 103 тыс. человек умерли, 27 млн выздоровели.