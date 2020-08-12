Степанов: Считаю, что украинские ученые сто процентов способны создавать вакцины, но им нужны условия

Украине нужно наладить собственное производство вакцин, это вопрос безопасности, считает министр здравоохранения Максим Степанов.

Украинские ученые способны создавать вакцины, но им нужны соответствующие условия. Об этом на брифинге 12 августа сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"У нас на протяжении 29 лет уничтожалось все, что касается производства вакцин. Еще с советских времен у нас были соответствующие мощные институты, мощная научная база, производство вакцин. А потом это все начало уничтожаться. И сейчас, наблюдая за происходящим после того, как мир узнал о COVID-19, мы поняли, что нам очень нужно собственное производство вакцин. Это один из вопросов, по поводу которого мне поставил задачу президент Украины во время обсуждения – что именно нам нужно сделать с точки зрения безопасности страны. Всем понятно, что если страна имеет свое производство вакцин, мы менее зависимы от кого-то", – заявил министр

Степанов рассказал, что на прошлой неделе провел встречу с представителями украинских фармпредприятий и учеными.

"У нас есть четкое понимание по поводу начала производства вакцин на территории страны на наших мощностях. С другой стороны, это задача максимально создать условия для наших ученых, чтобы они начали создавать вакцины. Я считаю, что они сто процентов способны это сделать, просто им надо создать условия, чем мы и начали заниматься", – добавил глава Минздрава.

12 апреля главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов выплатить $1 млн украинским ученым, которые изобретут лекарство или вакцину от коронавируса. Доктор биологических наук, действующий член Национальной академии наук Украины Сергей Комисаренко отмечал, что подобные исследования обойдутся минимум в $100 млн, кроме того, в Украине нет сертифицированных лабораторий необходимого уровня защиты.

В течение восьми месяцев после начала пандемии коронавируса в мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин, заявил 31 июля гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

11 августа президент РФ Владимир Путин заявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции.

Ведущий американский эксперт по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи выразил сомнения по поводу наличия у России вакцины, готовой к использованию против COVID-19.