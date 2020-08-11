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Белый дом раскритиковал российскую вакцину от COVID-19

Советник американского президента Келлиэнн Конуэй считает, что России еще далеко до американских стандартов производства лекарств.

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11 августа Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции
11 августа Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции
Фото: depositphotos.com

Российская вакцина от коронавирусной инфекции прошла слишком мало клинических испытаний. Об этом заявила советник американского президента Келлиэнн Конуэй в эфире телеканала Fox News.

Она отметила, что в США стандарты устанавливаются Федеральным управлением по лекарственным средствам, в то время как России до Штатов еще далеко.

По ее словам, в Соединенных Штатах сейчас шесть вариантов вакцины на третьей стадии разработки, а в РФ еще не дошли до этого.

Конуэй также добавила, что США сейчас находятся на завершающей стадии создания двух вакцин из шести потенциальных препаратов. Она отметила, что, вероятно, в следующие несколько месяцев в стране появятся сотни миллионов доз вакцины.

21 июля первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов заявил, что первая вакцина от COVID-19 уже готова.

4 августа в российском Национальном исследовательском центре имени Гамалеи уточнили, что планируют начать исследования вакцины от COVID-19 на детях в январе-феврале следующего года.

11 августа президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил о регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции. По словам президента России, его проинформировали о том, что вакцина "работает" эффективно, формирует устойчивый иммунитет и прошла все необходимые проверки.

Также Путин заявил, что одна из его дочерей уже сделала прививку от коронавирусной инфекции вакциной российского производства.

Теги: Россия, США, Белый дом, Келлиэнн Конуэй, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина
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