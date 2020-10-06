"Живой динозавр". Полякова подарила дочери оригинальный подарок

Украинская певица Оля Полякова на своей странице в Instagram поздравила с днем рождения свою младшую дочь Алису.
"Моя Амазонка, Маугли, чертенок! С днем рождения, смелая, ничего не боящаяся девочка! Ты другая, ну совсем ни на кого не похожа, любишь экстрим и рептилий, и всякие опасности. Пожалуйста, будь менее смелой, волнуюсь! Будь счастлива, и пусть мечты сбываются! Сегодня сбылась еще одна, у тебя живой динозаврик, ты давно хотела!" – написала Полякова.
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Моя Амазонка , Маугли, чертёнок! С днём рождения, смелая ,ничего не боящаяся девочка! Ты другая, ну совсем ни на кого не похожа, любишь экстрим и рептилий и всякие опасности, пожалуйста, будь менее смелой, волнуюсь!))) будь счастлива, и пусть мечты сбываются! Сегодня сбылась ещё одна, у тебя живой динозаврик, ты давно хотела! *
Также она обнародовала ролик, в котором показала, как проходило празднование.
Певица объяснила, что ее младшая дочь любит драконов. Поэтому на праздник пригласили актера, наряженного в костюм динозавра, а праздничный торт украсили маленькой статуэткой вылупившегося из яйца динозаврика.
"Я подарила страшную толстокожую ящерицу Алисе, она жрет живых тараканов", – рассказала Полякова.
Певица показала также трехметровую статую динозавра, расположенную в доме.
Среди гостей на праздновании были певица Надежда Мейхер с детьми, продюсер Оли Поляковой Михаил Ясинский, крестные Алисы.
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5 октября младшей дочери Оли Поляковой, Алисе, исполнилось девять лет.
Старшей дочери исполнительницы, Маше, 15. Отец девочек – муж Поляковой, бизнесмен Вадим.