"Плохо себя чувствуют и ждут результаты тестов". Полякова сообщила о переносе концерта из-за болезни участников коллектива

Украинская певица Оля Полякова заявила, что приложила все усилия, чтобы 26 октября в Киеве состоялся ее концерт, но жизнь внесла свои коррективы. Об этом она написала 23 октября на своей странице в Instagram.
"Только-только получили возможность провести концерт со всеми ограничениями, только начали собирать команду нашего шоу, только-только начали репетиции, как оказалось, что несколько человек из коллектива и технической группы заболели, а многие плохо себя чувствуют и ждут результаты тестов. Я и сама повторно иду сегодня сдавать тест, потому что несколько дней чувствую себя неважно", – сообщила певица.
Полякова написала, что попросила организаторов перенести концерт.
"Они сделали все, чтобы он состоялся, я от себя также приложила все усилия, чтобы мы могли делать свою работу, но обстоятельства сложились иначе", – подытожила певица.
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В общем, жизнь вносит свои коррективы... Только-только получили возможность провести концерт со всеми мерами и ограничениями, только мы начали собирать команду нашего шоу, только-только начали репетиции, как оказалось, что несколько человек из коллектива и техническои * группы заболели, а многие плохо себя чувствуют и ждут результатов тестов. Я и сама повторно иду сегодня сдавать тест, потому что несколько днеи * чувствую себя неважно. И хоть тест, которыи * я прошла три дня назад ничего не выявил и я думаю, что это простая простуда, эти дни мы репетировали, находились в контакте и вчера вечером и сегодня коллектив сдает тесты... Поэтому я вынуждена просить организаторов перенести концерт. Они сделали все, чтобы он состоялся, я от себя также приложила все усилия, чтобы мы могли делать свою работу, чтобы со всеми ограничениями мы могли выполнить свои обязательства перед зрителями, но обстоятельства сложились иначе. * Поэтому, прошу сохранять билеты, новую дату мы сообщим позже. И как всегда напомню, чтобы вы берегли себя, своих близких, носили маски, мыли руки. И помните, что стресс и паника хуже любои * эпидемии! Находите место для хороших эмоции * , улыбаи * тесь! #оляполякова #26жовтня #дворецспорта #26октября
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 23 октября общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 330 396 человек, 6164 умерли, 137 578 выздоровели.