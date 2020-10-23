"Плохо себя чувствуют и ждут результаты тестов". Полякова сообщила о переносе концерта из-за болезни участников коллектива

По словам украинской певицы Оли Поляковой, концерт, который был запланирован в Киеве на 26 октября, переносится. Причиной отмены концерта стала ситуация в коллективе – артистка отметила, что его участники заболели, а она сама планирует сдать тест на коронавирус, так как чувствует себя неважно.

Украинская певица Оля Полякова заявила, что приложила все усилия, чтобы 26 октября в Киеве состоялся ее концерт, но жизнь внесла свои коррективы. Об этом она написала 23 октября на своей странице в Instagram.

"Только-только получили возможность провести концерт со всеми ограничениями, только начали собирать команду нашего шоу, только-только начали репетиции, как оказалось, что несколько человек из коллектива и технической группы заболели, а многие плохо себя чувствуют и ждут результаты тестов. Я и сама повторно иду сегодня сдавать тест, потому что несколько дней чувствую себя неважно", – сообщила певица.

Полякова написала, что попросила организаторов перенести концерт.

"Они сделали все, чтобы он состоялся, я от себя также приложила все усилия, чтобы мы могли делать свою работу, но обстоятельства сложились иначе", – подытожила певица.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 23 октября общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 330 396 человек, 6164 умерли, 137 578 выздоровели.