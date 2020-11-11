В Украине за сутки выявили более 10,6 тыс. новых случаев COVID-19

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве, Одесской, Киевской, Львовской и Запорожской областях.

Число умерших от COVID-19 в Украине приближается к 9 тыс. Фото: depositphotos.com

По состоянию на утро 11 ноября в Украине зафиксировано 10 611 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Заболели 350 детей и 493 медработника. Также за последние сутки госпитализированы 1453 человека; летальных случаев – 191; выздоровели – 6802 человека; проведено тестирований за сутки – 73 285 (в том числе методом полимеразной цепной реакции – 43 908, методом ИФА – 29 377", – говорится в сообщении.

За все время эпидемии в Украине заболели 489 808 человек; выздоровели 221 459 человек; умерли от COVID-19 – 8947 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (965), в Одесской (705), Киевской (693), Львовской (684) и Запорожской (592) областях.

Ситуация по регионам выглядит так: