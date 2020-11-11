В Украине за сутки выявили более 10,6 тыс. новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 11 ноября в Украине зафиксировано 10 611 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"Заболели 350 детей и 493 медработника. Также за последние сутки госпитализированы 1453 человека; летальных случаев – 191; выздоровели – 6802 человека; проведено тестирований за сутки – 73 285 (в том числе методом полимеразной цепной реакции – 43 908, методом ИФА – 29 377", – говорится в сообщении.
За все время эпидемии в Украине заболели 489 808 человек; выздоровели 221 459 человек; умерли от COVID-19 – 8947 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (965), в Одесской (705), Киевской (693), Львовской (684) и Запорожской (592) областях.
Ситуация по регионам выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на утро 11 ноября в мире коронавирусной инфекцией заразились 51,4 млн человек. От COVID-19 скончалось 1,27 млн, выздоровело – 33,5 млн.
В Украине максимальный суточный прирост больных COVID-19 был зафиксирован по состоянию на утро 7 ноября – 10 746.