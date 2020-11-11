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ОБЩЕСТВО

В Украине за сутки выявили более 10,6 тыс. новых случаев COVID-19

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве, Одесской, Киевской, Львовской и Запорожской областях.

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Число умерших от COVID-19 в Украине приближается к 9 тыс.
Число умерших от COVID-19 в Украине приближается к 9 тыс.
Фото: depositphotos.com

По состоянию на утро 11 ноября в Украине зафиксировано 10 611 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Заболели 350 детей и 493 медработника. Также за последние сутки госпитализированы 1453 человека; летальных случаев – 191; выздоровели – 6802 человека; проведено тестирований за сутки – 73 285 (в том числе методом полимеразной цепной реакции – 43 908, методом ИФА – 29 377", – говорится в сообщении.

За все время эпидемии в Украине заболели 489 808 человек; выздоровели 221 459 человек; умерли от COVID-19 – 8947 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (965), в Одесской (705), Киевской (693), Львовской (684) и Запорожской (592) областях.

Ситуация по регионам выглядит так: 

  • Киев – 46 632;
  • Винницкая область – 12 970;
  • Волынская область – 17 236;
  • Днепропетровская область – 18 690;
  • Донецкая область – 15 066;
  • Житомирская область – 20 194;
  • Закарпатская область – 18 056;
  • Запорожская область – 15 285;
  • Ивано-Франковская область – 25 643;
  • Киевская область – 21 731;
  • Кировоградская область – 3280;
  • Луганская область – 4738;
  • Львовская область – 34 988;
  • Николаевская область – 11 092;
  • Одесская область – 30 041;
  • Полтавская область – 13 143;
  • Ровенская область – 23 035;
  • Сумская область – 15 662;
  • Тернопольская область – 22 549;
  • Харьковская область – 44 948;
  • Херсонская область – 6075;
  • Хмельницкая область – 20 826;
  • Черкасская область – 11 063;
  • Черновицкая область – 26 301;
  • Черниговская область – 10 564.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 11 ноября в мире коронавирусной инфекцией заразились 51,4 млн человек. От COVID-19 скончалось 1,27 млн, выздоровело – 33,5 млн. 

В Украине максимальный суточный прирост больных COVID-19 был зафиксирован по состоянию на утро 7 ноября – 10 746.

Теги: Украина, эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, тестирование
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