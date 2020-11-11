Коронавирусом в мире заразились почти 51,5 млн человек

Число погибших от коронавирусной болезни COVID-19 в мире с начала пандемии превысило 1,27 млн человек.

Коронавирус распространяется в мире с конца 2019 года Фото: ЕРА

По состоянию на утро 11 ноября в мире коронавирусной инфекцией заразились 51 395 233 человека, об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

От COVID-19 скончалось 1 270 706 человек, выздоровело 33 490 724.

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 10 252 129, умер 239 671, излечилось 3 961 873.

В Индии, которая находится на втором месте, 8 591 730 заболевших, 127 059 умерших и 7 963 457 выздоровевших.

Третье место по числу заболевших занимает Бразилия: в стране 5 699 005 человек инфицированы, 162 802 – умерли, выздоровело 5 183 970 человек.

На четвертом месте Франция с 1 857 309 заболевшими и 41 062 умершими, на пятом Россия – 1 802 762 человека инфицированы, 30 899 умерли.

В Испании, Аргентине, Великобритании, Колумбии количество заболевших COVID-19 превысило миллион человек. Италия, Мексика и Перу приближаются к этому показателю.

Украина находится на 20-м месте в мире по распространению заболевания.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.