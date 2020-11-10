Из фонда борьбы с COVID-19 потратили почти 60% средств – Минфин Украины

На сферу здравоохранения из фонда борьбы с коронавирусом потратили 6,6 млрд грн из предусмотренных 16,3 млрд грн, сообщили в Министерстве финансов Украины.

Из фонда борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 потратили почти 39 млрд грн. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Это 59% средств фонда.

"Из них на здравоохранение использовано 6,6 млрд грн из 16,3 млрд грн, или 40%. В сфере здравоохранения из фонда предусмотрено выделение 100 млн грн на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких, из которых использовано 42 млн грн. Почти 3 млрд грн предусмотрено на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для работников учреждений здравоохранения, из которых пока использовано 709,7 млн грн. На субвенцию местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом направлено 571 млн грн. Также на повышение надбавок и доплат медицинским работникам потрачено 3,2 млрд грн из предусмотренных 6 млрд грн", – говорится в сообщении.

В Минфине отметили, что меры по противодействию COVID-19 финансируются не только фондом. Например, Нацслужба здоровья по программе медгарантий выплатила более 8 млрд грн за услуги, связанные с лечением этой болезни, а из местных бюджетов выделено 3,8 млрд грн.

Как свидетельствуют данные Минфина, наибольшее количество средств из фонда потратили на строительство и ремонт дорог – 20,2 млрд грн из предусмотренных 35 млрд грн. 6,8 млрд грн направили Фонду соцстрахования на случай безработицы, почти 2,5 млрд грн – на доплаты полицейским, военнослужащим Нацгвардии и Госпогранслужбы.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 10 ноября в Украине зарегистрировано 479 197 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 179 – за последние сутки. Скончалось 8756 пациентов с COVID-19, выздоровело 214 657 человек.

В апреле 2020 года Верховная Рада внесла изменения в госбюджет, которыми одобрила создание фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. Изначально правительство предлагало заложить в фонд 97,1 млрд грн, но народные депутаты не поддержали эту идею, в итоге было принято решение уменьшить размер фонда до 64,7 млрд грн. Позже размер фонда вырос до 66 млрд грн.

Согласно решению правительства, деньги из фонда направляют на помощь гражданам, в том числе пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины коронавируса; на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19; другие меры, направленные на борьбу со вспышкой инфекции.