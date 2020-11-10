У Шмыгаля нет COVID-19 – секретарь

После того, как у первых лиц государства обнаружили коронавирусную инфекцию, глава украинского правительства Денис Шмыгаль сдал тест на коронавирус. Он оказался отрицательным, сообщила его пресс-секретарь Ольга Куришко.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль получил отрицательный тест на коронавирус. Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" сообщила пресс-секретарь главы Кабмина Ольга Куришко.

"Тест премьер-министра, который он сдал сегодня утром, отрицательный", – сказала она.

После того, как первые лица государства заразились коронавирусом, Шмыгаль сам решил сдать тест.

9 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что несмотря на соблюдение карантинных ограничений, получил положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак также сегодня сообщил, что инфицирован коронавирусом.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заболел COVID-19, сообщила 9 ноября народный депутат от "Слуги народа", член налогового комитета Верховной Рады Ирина Верещук.

В конце октября COVID-19 заболели заместители главы Офиса президента Юлия Ковалив и Андрей Смирнов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 10 ноября в Украине зарегистрировано 479 197 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 179 – за последние сутки. Скончалось 8756 пациентов с COVID-19, выздоровело 214 657 человек.